Сегодня Председатель Госсовета РТ, Секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин провел прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя партии Дмитрия Медведева.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, к главе парламента с повторным визитом обратилась жительница Казани Диляра Нуриева. Она представила Мухаметшину новый проект по изучению профессий и профессиональной ориентации школьников, разработанный совместно со Штабом общественной поддержки «Единой России».

Напомним, с просьбой поддержать данную инициативу Нуриева обращалась к главе республики в декабре прошлого года. Она предложила организовывать для учеников средних и старших классов экскурсии на предприятия, а также в государственные и муниципальные учреждения республики. По ее словам, такие экскурсии помогли бы школьникам не только познакомиться с различными профессиями, но и дали бы возможность получить представление о том, какие знания и навыки необходимы им для освоения той или иной специальности. Тогда Фарид Мухаметшин поддержал данную инициативу и предложил разработать концепцию реализации проекта.

Сегодня при встрече Диляра Нуриева рассказала главе парламента о работе, проведенной совместно со школами, родительским сообществом и предприятиями республики.

«24 января в Штабе общественной поддержки мы планируем анонсировать данный проект профильным министерствам и ведомствам республики», - отметила Диляра Нуриева.

Фарид Мухаметшин еще раз поблагодарил Диляру Нуриеву за инициативу.

Также к главе парламента обратился гражданин России, житель поселка Столбище Лаишевского района РТ Фисал Хассан. В настоящее время уроженец Египта возглавляет предприятие «Казанская рустехника», занимается строительством жилых и нежилых зданий. Он активно привлекает к работе на предприятии иностранную молодежь и рассказал Мухаметшину о своем опыте работы с трудовыми мигрантами. Мужчина разработал мобильное приложение, благодаря которому жители Египта узнают о республике, о вакансиях, об образе жизни, культуре и традициях многонационального народа Татарстана, а затем по визовой квоте приезжают в республику на работу. Таким образом сейчас в организацию устроились 40 человек. С ними ведется активная работа по социальной адаптации.

«Через приложение египтяне узнали про Татарстан, про условия въезда в страну, оформили документы, выучили русский язык в КФУ. Эти люди - профессионалы своего дела и намерены здесь работать», - подчеркнул Фисал Хассан.

Еще на прием к Фариду Мухаметшину пришла 77-летняя жительница Казани Руслана Валеева с просьбой пересчитать назначенную ей ранее пенсию.

Житель Казани, имам-хатиб мечети «Имам Агзам Абу Ханиф» Минзагит Зиганшин попросил Мухаметшина оказать содействие в реализации программы деятельности мечети по созданию оздоровительного центра для военнослужащих и членов их семей.

Все вопросы Фарид Мухаметшин взял на личный контроль.

фото: пресс-служба Госсовета РТ