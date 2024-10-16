Мухаметшин: Проект «ПолитЗавод» – хороший инструмент для работы с молодежью

В Татарстане будут дальше развивать и поддерживать общественно-политический проект «ПолитЗавод». Об этом заявил Председатель Госсовета РТ, секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин в Казанском Кремле.

«Рад, что в Татарстане такая активная молодежь. Вы – наш республиканский передовой отряд, который ищет пути для улучшения жизни в муниципалитетах. И этот проект – хороший инструмент работы с молодежью. Во многих субъектах РФ так предметно этой работой не занимаются», – сказал глава парламента на церемонии закрытия «ПолитЗавода-2024».

По словам Мухаметшина, участвуя в проекте, молодежь «готовит себя к большой взрослой жизни». «Благодаря таким проектам идет и самовоспитание. Вы учитесь мастерству публичного выступления, сопоставлять, анализировать. Все это поможет добиться успехов во взрослой жизни, на политической арене, занять руководящие должности», – отметил он.

Председатель Госсовета напомнил, что в Татарстане действуют различные федеральные и республиканские программы. Они позволяют строить жилье, дороги, социальные объекты. «Гордитесь тем, что вы родились в многонациональном Татарстане, где в мире и согласии живут люди разных вероисповеданий. Наша республика с такой многовекторной экономикой – уникальная», – обратился он к собравшимся.

В завершение Мухаметшин пожелал участникам проекта оставаться такими же активными и заинтересованными в жизни республики. «Проявляйте свои лучшие способности. Готовьте себя к большой созидательной и успешной деятельности», – заметил он.

Сенатор РФ Александр Терентьев добавил, что сейчас стало больше вызовов, но, с другой стороны, существует и немало возможностей для самореализации.

«Не растеряйте желания творить и созидать. Для социального творчества, реализации себя возможности огромные. Хочу пожелать, чтобы вы стали профессиональными специалистами каждый в своей сфере, потому что профессионал никогда не потеряется, он всегда будет заметен», – подчеркнул заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.

Проект «ПолитЗавод» направлен на вовлечение активной молодежи в общественно-политическую жизнь республики. В этом году он прошел уже в 18-й раз при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия».

Старт республиканскому общественно-политическому проекту был дан 10 июня. Для участия в нем было подано более 350 заявок. По результатам отборочного тура в финале оказались 75 человек.

Участники прошли обучение по различным направлениям, встретились с общественными и политическими деятелями, экспертами, депутатами Госдумы и Государственного Совета РТ. После всех конкурсных процедур определены победители и обладатель Гран-при проекта.