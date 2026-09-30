Мухаметшин: Проект «ПолитЗавод» стал карьерным лифтом для инициативной молодежи

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Казанском Кремле сегодня наградили победителей и финалистов федерального общественно‑политического проекта «ПолитЗавод-2026» в Татарстане. В этом году он объединил 120 участников со всей республики, которые прошли образовательную программу. Они работали с наставниками, участвовали в политических дебатах и разрабатывали собственные инициативы.

«Проект реализуется в Татарстане с 2005 года. Он стал надежной, востребованной площадкой для отбора и подготовки молодых лидеров по всей стране. Важно, что проект дает реальный старт – многие его выпускники сегодня работают в органах власти, являются помощниками депутатов, добиваются серьезных успехов в самых разных сферах. По сути, „ПолитЗавод“ стал настоящим карьерным лифтом для инициативной молодежи», – сказал на церемонии закрытия проекта Почетный Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Он выразил уверенность, что такие проекты – не формальность, а реальный инструмент развития гражданского общества и кадрового потенциала страны. «В Татарстане всё больше внимания уделяют молодежи. И у нас стало значительно больше активных молодых людей. Многие из них предлагают успешные решения, которые руководители республики, предприятий берут во внимание», – подчеркнул Мухаметшин.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Обращаясь к молодежи, Почетный Председатель Госсовета отметил, что в политике и общественной работе ключевым навыком остается умение слышать людей и работать с их запросами. В этом смысле, по его словам, хорошим ориентиром служит «Народная программа» партии «Единая Россия» – документ, который формируется на основе предложений граждан.

В этом году в ее основу легли более 3,5 млн предложений со всей России, включая свыше 40 тыс. инициатив от Татарстана, уточнил он.

«Дорогие финалисты и победители „ПолитЗавода“. Вы уже доказали свою состоятельность. Теперь важно не останавливаться на достигнутом – продолжайте учиться, набираться опыта, сохранять связь с людьми и опираться на их потребности. Пусть этот проект станет для вас не финишем, а стартом большого пути», – заявил Мухаметшин.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Депутат Государственной Думы VIII созыва Татьяна Ларионова добавила, что «ПолитЗавод» – это эффективная площадка по подготовке молодежи к реализации всех задач, которые стоят перед государством. Она также назвала этот проект «кузницей кадров».

«ПолитЗавод» – образовательный проект для молодежи, заинтересованной в политике, государственном управлении и общественной деятельности. В Татарстане его с 2005 года реализует региональное отделение «Молодой uвардии» при поддержке партии «Единая Россия».

Участники «ПолитЗавода-2026» изучили пять ключевых направлений современной общественно-политической деятельности: идеологию и народную программу, политическую систему и запросы граждан, коммуникации, организацию избирательных кампаний и работу с молодежными сообществами. Финалистов и победителей определили по результатам образовательной программы, командной работы и конкурсных испытаний. Победители получили возможность пройти стажировку в Государственной Думе.