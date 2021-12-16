Мухаметшин: Продолжим работу в таком важном направлении, как межнациональное согласие

В Татарстане будет продолжена работа по такому важному направлению, как межнациональное согласие. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ, председатель высшего совета «ТНВ» Фарид Мухаметшин на заседании движения «Татарстан — новый век».

Глава парламента отметил, что представители всех национальностей, проживающие в Татарстане, с большим воодушевлением восприняли объявление 2021 года в республике Городом родных языков и народного единства. «Для подготовки и проведения года был образован республиканский организационный комитет, утвержден план мероприятий, состоящий практически из 150 пунктов», — сказал он.

Мухаметшин добавил, что в течение года в республике проводились международные, всероссийские и республиканские мероприятия. В муниципалитетах было проведено свыше 6 тыс. мероприятий.

«Уверяю, что Год родных языков и народного единства в Татарстане на этом не заканчивается, поскольку 2022-й в нашей стране объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Как справедливо заметил Президент России Владимир Путин, межнациональные отношения требуют постоянной и каждодневной работы. В республике будет продолжена работа в этом направлении», — подчеркнул он.

Председатель Госсовета упомянул, что в настоящее время в Татарстане проживают представители 173 национальностей. «Нет больших и малых народов, есть народы с богатым багажом языка, культуры, обычаев и традиций. И это вписывается в общенациональную политику нашей республики, которая проводится руководством Татарстана, органами государственной и муниципальной власти. Важно, чтобы наш общий дом Татарстан был безопасным и комфортным для всех народов без исключения», — заметил он.

По мнению главы парламента, если появляются проблемы во взаимоотношениях народов, то ни о каком созидании речи быть не может. «Это неоднократно подчеркивали руководители Российской Федерации, и мы так говорим. Поэтому ценна та работа, которой мы занимаемся по сохранению взаимодействия многонационального народа нашей республики», — продолжил он.

По словам Мухаметшина, организовать жизнь в условиях полиэтничности и многоязычия непросто, но это «наши скрепы, надежда и уверенность в завтрашнем дне».

«Современный Татарстан — это республика, сочетающая в себе динамику экономического развития, амбициозность в создании инновационного производства с устоявшимися вековыми традициями добрососедского, мирного проживания представителей различных национальностей и религиозных конфессий», — заявил он.

Председатель Госсовета констатировал, что «современные процессы глобализации и унификации размывают территориальные границы ростом миграционных потоков», а повсеместное внедрение информационных технологий во многом сопровождается размыванием культуры и традиционных ценностей. «Это заставляет нас задуматься и искать новые, адекватные этим процессам, формы сохранения и трансляции этнических ценностей», — заключил он.