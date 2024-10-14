Мухаметшин про победу «Динамо-Ак барс» в Кубке Легенд: Наши девушки подарили праздник

Председатель Государственного Совета РТ, президент Федерации волейбола Республики Татарстан Фарид Мухаметшин направил в адрес руководства, тренерского состава и игроков женского волейбольного клуба «Динамо-Ак барс» поздравительную телеграмму в связи с победой команды в первом Кубке Легенд-2024.

«Наши девушки подарили своим болельщикам настоящий спортивный праздник, продемонстрировав грамотную тактику, великолепную атакующую игру и крепкую оборону, что еще раз подтверждает высокий уровень развития профессионального волейбола республики, – подчеркнул Фарид Мухаметшин в телеграмме, адресованной президенту волейбольного клуба Леониду Барышеву, вице-президенту Ильхаму Рахматуллину, директору волейбольного клуба Сергею Чернышеву, главному тренеру волейбольной команды Зорану Терзичу и всему коллективу клуба «Динамо-Ак барс». – Подобного рода достижения – это кропотливая системная и командная работа, напряженный труд не только игроков, но и руководства клуба, тренерского штаба, специалистов и менеджеров».

Фарид Мухаметшин также направил поздравительную телеграмму председателю Совета ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгату Сафарову.

«Этот успех еще раз убедительно доказал, что большие достижения становятся возможны благодаря системной работе всего спортивного общества «Динамо» Республики Татарстан, самоотверженному труду и сплоченности команды, мастерству тренерского состава, общей устремленности к победному результату наших спортсменок», - говорится в телеграмме.

Напомним, накануне в Москве в финальном матче спортсменки «Динамо-Ак барс» сразились с «Ленинградкой». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу казанского волейбольного клуба.