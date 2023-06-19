Мухаметшин призвал усилить работу с общественностью дружественных России стран

Комиссия Генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом обсудила новую Концепцию внешней политики страны. Участие в заседании по видеосвязи принял и Председатель Государственного Совета РТ, секретарь Татарстанского отделения партии Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В начале обсуждения руководитель комиссии — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России есть партнеры в ближнем зарубежье, Азии, Африке и Латинской Америке.

«Практические шаги уже делаются. Среди них — сопряжение планов ЕАЭС и китайского проекта „Один пояс — один путь“, расширение взаимодействия в рамках ШОС с подключением наблюдателей и партнеров, укрепление стратегического партнерства России с АСЕАН, налаживание контактов между их исполнительными структурами», — заверил дипломат.

В своей речи Лавров также упомянул намеченный на октябрь форум борьбы с современными практиками неоколониализма (по его словам, к его подготовке подключились правящие партии разных стран), идею создания Клуба друзей России, международную акцию «Люди Артека», а также работу по укреплению связей с Коммунистической партией Китая и «созданию мировой антиколониальной коалиции».

Фарид Мухаметшин в своем выступлении счел актуальной Концепцию внешней политики РФ и отметил необходимость «по-новому усилить работу с общественными организациями и партиями дружественных стран».

«В мире много тех, кто тянется к нам. Это было продемонстрировано и на прошедшем Международном экономическом саммите KazanForum-2023. К нам большой интерес проявляет Китай. Петербургский экономический форум также стал показателем стремления дружественных и нейтральных стран к сотрудничеству с Россией», — убежден он.

Мухаметшин также акцентировал значение сотрудничества регионов России для объединения людей разных национальностей. «Такое единение, основанное на взаимоуважении исторических традиций и культур друг друга, особенно ярко проявляется сегодня — в трудный для страны период. В этом плане считаю необходимым усилить работу по координации центральных органов партии с региональными структурами», — предложил политик.

Кроме того, на заседании выступили глава Россотрудничества Евгений Примаков, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме и председатель Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, член партийной Комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Алексей Громыко, депутат Госдумы Ирина Роднина и другие.