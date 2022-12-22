Мухаметшин призвал Совет родителей уделить внимание профилактике семейного неблагополучия

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин попросил родительское сообщество больше внимания уделить профилактике семейного неблагополучия, оказанию психолого-педагогической помощи, укреплению семейных союзов. Об этом руководитель парламента заявил на заседании Республиканского совета родителей при Минобрнауки РТ.

«Здесь необходима поддержка Республиканского совета родителей. Вы должны знать, какая семья благополучная, а какая не очень. По ребенку же всё видно. И педагог должен обращать внимание на психологическое состояние ребенка, на его настроение. При этом учитель должен работать не только с детьми, но и с родителями», — сказал глава парламента участникам заседания.

В особой поддержке государства и общества, по мнению Мухаметшина, нуждаются неполные, молодые и многодетные семьи, а также родители, воспитывающие приемных детей. «На родительских комитетах и собраниях эти вопросы нужно поднимать: какие у них проблемы, как они живут», — отметил он.

Председатель Госсовета рекомендовал Минмолодежи, Минобрнауки, Минздраву «более детально подойти к решению поставленных вопросов», усилить межведомственную координацию и внести предложения, в том числе и законодательные. «Мы всегда готовы поддержать ваши конструктивные идеи, транслировать их при необходимости на федеральный уровень. Это очень важная совместная работа», — подчеркнул он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мухаметшин убежден, что необходимо популяризировать ценность семьи в СМИ, не забывая и о социальных сетях. «В Татарстане много выдающихся людей, семей, которые гордятся своими детьми. О них нужно рассказывать. Такое воспитание нужно сделать системным», — заметил он.

Глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин добавил, что миссия школы заключается в воспитании и обучении детей — это «неразрывный процесс». Для взаимодействия родителей и школы министерством в 2020 году был создан Республиканский совет родителей, напомнил он.

По словам министра, родительское сообщество, например, помогает контролировать организацию горячего питания младшеклассников, ход ремонта школ. «Нас радует, что Татарстан в России является примером того, как нужно вести работу сообща с родителями», — резюмировал он.

Для обсуждения актуальных вопросов жизни школы Республиканский совет родителей собирается на заседания не реже одного раза в четверть. Сегодня заседание было посвящено роли семейных ценностей в воспитании ребенка.