Мухаметшин призвал сельчан активнее пользоваться мерами господдержки агробизнеса

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин провел зональный семинар-совещание в Нурлатском районе по вопросам повышения деловой активности сельчан. Участниками заседания стали главы муниципальных образований и сельских поселений, руководители фермерских хозяйств и сельхозкооперативов из 10 районов республики.

Мухаметшин напомнил, что в республике работает более 4 тыс. фермерских хозяйств и 468 тыс. личных подсобных хозяйств. На поддержку частных подворий в прошлом году из республиканского бюджета было направлено 477 млн рублей. Создано около 300 сельхозкооперативов. Ежегодно частные подворья и фермеры производят более половины общего объема сельхозпродукции.

«Совместно мы вырабатываем конкретные предложения по совершенствованию республиканского законодательства, выработке дополнительных мер поддержки малого агробизнеса, стимулирования социальной и деловой активности сельчан», — сказал Мухаметшин.

Глава парламента сообщил, что в Татарстане ведется большая работа по развитию агропромышленного комплекса. В прошлом году было произведено продукции на 263,4 млрд рублей. «Действуют серьезные меры поддержки со стороны государства, следовательно, есть и результат, — сказал Фрид Мухаметшин, — по объему сельхозпроизводства республика уверенно занимает 4-е место среди регионов страны и первое — в ПФО. Мы полностью обеспечиваем себя основными видами сельхозпродукции».

Что касается господдержки фермерства, механизмы, по словам Председателя Госсовета, только расширяются. Так, в апреле этого года, идя навстречу бизнесу, депутаты законодательно понизили налоги для резидентов сельских промпарков, урегулировали вопросы по патентной системе налогообложения.

Фарид Мухаметшин вновь обратился к руководителям частных подворий с предложением активнее пользоваться всеми мерами господдержки, принимать самое активное участие в грантовых программах. Глава парламента также дал поручение Министерству экономики республики развернуть работу по широкому информированию сельчан о действующих мерах поддержки ЛПХ.

«На слуху вопросы регулирования цен на сахар и растительное масло, общее повышение стоимости продуктов питания, — продолжил Председатель Госсовета, — как мера по борьбе с ростом цен неизменным успехом пользуются сельхозярмарки в городах и районах республики. Частично вопросы сбыта закрывают электронные площадки. Традиционно во взаимодействии с „Татнефтью“ и „ТАИФом“ дотируется дизтопливо для посевных кампаний».

Отдельно Фарид Мухаметшин остановился на вопросах страхования посевов. Размер застрахованных площадей озимых культур под урожай-2021 составляет 88 тыс. га, или всего 16% озимых. Глава парламента призвал глав сельских поселений активнее пользоваться этим механизмом.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов обратил внимание на снижение поголовья скота в ряде районов.

«В 26 районах мы имеем рост поголовья коров, но есть и потери, — отметил Ришат Хабипов. — Эти потери недопустимы при различных программах поддержки ЛПХ и выделении субсидий на сохранение дойного стада. По присутствующим в основном плотность поголовья выше республиканского, особенно в Спасском, Чистопольском, Новошешминском районах».

Что касается выделения субсидий фермерам, Ришат Хабипов сообщил, что Президентом РТ Рустамом Миннихановым принято решение выделить средства на содержание дойного стада и в этом году. Общая сумма составит 350 млн рублей.

Наиболее востребованной населением остается программа строительства мини-ферм. С 2015 года участники программы нарастили поголовье коров на 7 тысяч. Наиболее активное участие в этой программе принимают фермеры Черемшанского, Нижнекамского и Алькеевского районов.