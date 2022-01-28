Мухаметшин призвал при необходимости провести ротацию в экспертных советах Госсовета РТ

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин рекомендовал при необходимости провести ротацию состава экспертных советов, созданных при парламентских комитетах. Об этом он заявил на встрече с руководителями экспертных советов.

«Мы видим, что есть люди, которые более активны, инициативны, но есть и безразличные. Привлекайте максимальное количество практиков, может быть, и „неудобных“ экспертов, но которые вносят предложения и иногда даже выражают несогласие с позицией комитета. Перед вами ставится задача в ближайшее время посмотреть и при необходимости провести обновление состава советов», — сказал Председатель Госсовета.

Мухаметшин подчеркнул, что экспертные советы при парламентских комитетах «играют исключительно важную роль, и этот институт будет поддерживаться и дальше развиваться».

«Экспертные советы стали нашими союзниками. На самом первом этапе работы над законом вы должны принимать самое активное участие, чтобы законопроект, который мы принимаем, получил свое заключение от авторитетного сообщества — экспертных советов при комитетах Госсовета. Мы понимаем цену вашей работы. Ваши профессиональные оценки и мониторинг ситуации необходимы, чтобы в результате закон „родился здоровым ребенком“», — обратился он к собравшимся.

В то же время, по словам Председателя Госсовета, парламент ожидает от экспертных советов более глубокого аналитического подхода к этой работе. Он также попросил доводить до комитетов самые злободневные вопросы.

«Надо налаживать взаимодействие с научными организациями, фондами, консультативными советами федерального уровня. В первую очередь от вас должно исходить, как конкретно реализуется принятый закон, насколько отстает нормативно-правовая база для того, чтобы все статьи закона полноценно заработали. Прошу председателей комитетов включить функцию анализа правоприменения в деятельность экспертных советов», — отметил он.

Кроме того, глава парламента призвал экспертные советы проводить разъяснительную работу с населением, в трудовых коллективах, а также в социальных сетях.

Экспертные советы созданы при всех восьми комитетах Государственного Совета Татарстана. Они являются консультативно-совещательными органами и действуют на общественных началах. В их состав входят представители органов государственной и муниципальной власти, общественных объединений, научных учреждений, профильных сообществ.