Мухаметшин призвал национальные объединения в РТ чаще общаться с земляками

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Представители национально-культурных объединений проводят большую работу с соотечественниками, вносят серьезный вклад в развитие экономики и сохранение мира и согласия в Татарстане. Об этом заявил на расширенном заседании Президиума Совета Ассамблеи народов РТ Председатель Госсовета республики, глава Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Ассамблея — это наш общий дом, и то, что делают представители национально-культурных объединений — бесценная работа. Сделано действительно многое, однако и резервы у нас еще есть большие», — подчеркнул Мухаметшин. Также он поздравил собравшихся с Днем Конституции России.

В частности, он призвал коллег чаще бывать на местах, проводить встречи с земляками, разъяснять им обычаи, традиции и культуры народов, которые живут на территории РТ, поднимать актуальные вопросы. Также глава парламента выразил благодарность за помощь в сборе и отправке гуманитарной помощи в зону СВО, жителям новых территорий и всем, кому нужна поддержка.

Об итогах работы национально-культурных общественных объединений, Дома дружбы народов РТ и исполкома ассамблеи в 2024 году рассказал участникам заседания депутат Государственного Совета, заместитель председателя Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин.

По его словам, ведется регулярная работа с соотечественниками в Доме дружбы народов РТ. Это помогает решить возникающие проблемы на ранних стадиях. Представители автономий посещают рынки, стройки, промышленные объекты и другие места работы земляков, чтобы обсудить вопросы соблюдения российского законодательства.

«Руководители автономий ведут активную работу с иностранными студентами высших учебных заведений Татарстана, проводя встречи с целью ознакомления с миграционной политикой, законами Российской Федерации, правилами поведения в нашем обществе», — добавил он.

Своеобразным мостом между представителями разных национальностей становятся праздники традиционных культур. Такие мероприятия, как правило, вызывают отклик у всех гостей.

«Их успех ярко свидетельствует о том, что Татарстан, будучи многонациональным регионом, продолжает неуклонно следовать своему курсу сохранения и развития богатой и самобытной традиционной культуры», — подчеркнул парламентарий.

Он выразил благодарность всем, кто работает для сохранения мира и стабильности в Татарстане.

Далее в Доме дружбы народов прошел отчетный концерт учащихся Многонациональной воскресной школы. Гостей и участников праздника поприветствовал Фарид Мухаметшин.

«В Татарстане, где проживают представители 175 национальностей, где сложилось многоцветье культур и традиций разных народов, найден хороший инструмент межнационального взаимодействия. Активно работают Ассамблея народов Татарстана, Дом дружбы, Многонациональная воскресная школа. С таким отлаженным воспитательным процессом мы можем быть уверены в завтрашнем дне», — заявил Председатель Государственного Совета Татарстана.