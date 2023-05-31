Мухаметшин призвал молодых парламентариев Поволжья решать проблемы сельской молодежи

Вопросы самореализации молодежи и участия молодых людей в общественно-политической жизни регионов обсудили на заседании Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах субъектов Приволжского округа, которое прошло сегодня в Перми. В работе заседания принял участие Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Как отметил заместитель Полномочного представителя Президента России в ПФО Игорь Буренков, вовлечение молодежи в муниципальное управление и социально-активную деятельность на местах является эффективным механизмом для самореализации. Основная задача органов власти – создавать условия для развития таких проектов. Буренков подчеркнул, что важно не просто создать структуру, а наладить работу, направленную на защиту интересов людей.

По словам молодых парламентариев, наличие условий для самореализации, «кадрового лифта», комфортной инфраструктуры и «жилья для молодых» являются главными условиями, чтобы молодые люди оставались жить и работать в своих регионах, городах и селах.

Мухаметшин призвал молодых парламентариев обратить особое внимание на сельскую молодежь, изучить сложившуюся в регионах ситуацию. «В Татарстане из более 4 млн человек населения, около 1 млн проживают в сельской местности. Какие у них есть проблемы? Как мы готовим кадры, что нужно сделать, чтобы сельский житель почувствовал поддержку», - задал ряд вопросов глава парламента республики. По словам Мухаметшина, отвечать на эти вызовы необходимо, чтобы не испытывать проблем, связанных с удержанием молодежи, родившихся в сельской местности, получивших образование в городе, но не возвращающихся обратно в села.

Руководитель парламента считает, что у сельчан есть еще одна важная социальная миссия - именно здесь бережнее всего сохраняются духовность, культура и язык народов, проживающих в нашей многонациональной стране. Предложение главы парламента было поддержано.

Реализация молодежной политики – один из важнейших приоритетов деятельности органов государственной и муниципальной власти Татарстана. В республике реализуется ряд проектов, направленных на самореализацию молодежи, активно работают студенческие отряды, волонтерские и добровольческие организации, с 2008 года проходит республиканский конкурс грантов на реализацию социально значимых проектов и программ в области государственной молодежной политики.

«В современных условиях, в той обстановке, которая сложилась в мире, взор к молодежи усиливается со всех сторон», - подчеркнул Мухаметшин, подводя итоги заседания. Работу с молодежью прерывать нельзя, уверен Председатель Госсовета РТ. Подробно вопрос реализации молодежной политики парламентарии Поволжья планируют обсудить на следующем заседании Ассоциации в Кирове.

Участие в заседании также приняли координатор Ассоциации, Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, главы парламентов из 14-ти субъектов ПФО. Ассоциация молодежных парламентов ПФО стала первым региональным объединением молодежных парламентов в России. Решение об ее организации было принято в июне 2022 года в Казани для координации законотворческой деятельности молодежи.

Традиционно заседание Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах ПФО проходит накануне заседания Ассоциации законодателей ПФО, которое состоится в Перми завтра. Основными темами для обсуждения парламентариев ПФО станут ключевые аспекты внедрения новых технологий в региональную промышленность, а также меры поддержки комплексного развития сельских территорий.