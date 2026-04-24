Мухаметшин призвал молодежь участвовать в формировании народной программы

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Вопросам патриотического воспитания, развития детей и подростков, а также созданию для них равных возможностей в Татарстане уделяется постоянное внимание. Об этом сообщил Почетный Председатель Государственного Совета РТ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин на XV отчетно-выборной конференции татарстанского отделения «Молодой Гвардии», которая прошла в Казани на площадке «Ак Барс Арена».

За последние пять лет в республике построили 37 объектов молодежной политики. Татарстан занимает первое место в федеральном рейтинге регионов по реализации государственной молодежной политики.

В повестку конференции вошли отчет о работе регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» и обсуждение программы дальнейшего развития организации.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Фарид Мухаметшин напомнил участникам, что молодежь в возрасте от 14 до 35 лет составляет четверть населения страны. Для ее поддержки принята Стратегия молодежной политики до 2030 года. В числе приоритетов он назвал поддержку молодых семей, помощь в решении жилищных вопросов, создание условий для совмещения учебы, работы и воспитания детей, а также продвижение здорового образа жизни.

По его словам, в Татарстане развитие молодежи и поддержка ее инициатив остаются в центре внимания властей и партии. Он напомнил, что республика одной из первых в стране приняла закон о молодежной политике еще в 1993 году, а в 2025 году была утверждена новая стратегия ее реализации до 2030 года.

Мухаметшин подчеркнул, что на «Молодую Гвардию» возложена важная роль в этой работе. Подводя итоги деятельности движения, он отметил, что организация за годы существования стала одной из крупнейших молодежных структур как в республике, так и в стране.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Он добавил, что активисты координируют работу многочисленного молодежного сообщества, вовлекают молодых людей в решение общественно значимых задач и вносят заметный вклад в патриотическое воспитание. По его словам, именно патриотизм и любовь к стране остаются основой российской государственности.

Отдельно он отметил участие «Молодой Гвардии» в проведении всероссийских акций, таких как «Бессмертный полк» и «Диктант Победы», реализации партийных программ, а также в развитии проектов «Герои нашего времени» и «ПолитЗавод», который с 2025 года вышел на федеральный уровень.

Фарид Мухаметшин также обратил внимание на активное участие молодогвардейцев в оказании гуманитарной помощи пострадавшим от стихийных бедствий, военнослужащим и жителям Донбасса, а также на их работу в ходе избирательных кампаний.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В качестве примера он привел руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии» Руслана Шигабуддинова, который в 2024 году был избран депутатом Государственного Совета Татарстана. По его словам, активисты своим примером показывают, что значит быть патриотом.

Он призвал представителей организации включиться в сбор предложений от молодежи и работающих граждан для Народной программы партии «Единая Россия».

Перед началом заседания Мухаметшин осмотрел автопарад ретроавтомобилей, приуроченный к акции «Диктант Победы», и сам принял в ней участие. Он отметил, что партия проводит эту акцию уже 19 лет, и подчеркнул, что она направлена на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны.

По его словам, подготовка к диктанту помогает вновь обратиться к истории и осмыслению подвига народа, а передача памяти о нем от поколения к поколению остается общей задачей.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Он добавил, что акция выполняет важную воспитательную функцию, и работа в этом направлении будет продолжена.

В этот же день с участием Фарида Мухаметшина была отправлена гуманитарная помощь жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения. Груз подготовило региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке партии.

К формированию гуманитарного конвоя присоединились местные отделения организации, благотворительный фонд «Ярдам – Помощь», компания «СтройХолдинг», Фонд ресоциализации Татарстана и жители республики.

Груз весом 20 тонн направят в села Адильотар, Кидиротар и Татляр Хасавюртовского района Дагестана. В его состав вошли строительные материалы, генераторы, продукты, питьевая вода, средства гигиены, одежда и другие необходимые вещи. Ожидается, что помощь доставят 27 апреля.