Мухаметшин призвал «ЕР» активнее работать по реализации мероприятий в рамках Года семьи

В Татарстане необходимо активизировать работу по реализации мероприятий в рамках Года семьи. Об этом на селекторном совещании в региональном отделении партии «Единая Россия» заявил Председатель Госсовета РТ — секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

«Уже сегодня нужно готовить развернутую широкую программу мероприятий с участием всех муниципалитетов, — обратился к участникам онлайн-мероприятия Мухаметшин. — Для нас это важный проект, мы планируем серьезную работу по линии как регионального отделения, так и первичных отделений партии на местах».

Участники обсудили старт новых проектов и текущие задачи местного отделения партии. Провел совещание заместитель секретаря генерального совета партии, руководитель Центрального исполнительного комитета партии Александр Сидякин.

Как отметила заместитель Председателя Государственной Думы, заместитель секретаря Генсовета партии Анна Кузнецова, одной из задач партии в рамках Года семьи станет формирование и распространение лучших региональных практик.

Она напомнила, что Правительство уже утвердило план основных мероприятий по проведению Года семьи в России, в ближайшее время будет принят план работы нижней палаты парламента и представлены предложения регионов.

Семейной тематике уделят особое внимание и в партийной работе. С этой целью запланированы семейные форумы, тематические приемы граждан и другие мероприятия.

Год семьи утвержден в России указом Президента Владимира Путина.