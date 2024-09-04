Мухаметшин призвал челнинцев прийти на выборы 8 сентября

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин во время рабочего визита в Набережные Челны пригласил жителей Автограда выполнить свой гражданский долг и прийти на выборы депутатов Государственного Совета, которые пройдут в это воскресенье.

«Покажите еще раз, какой вы дружный и ответственный народ. Пусть челнинцы выполнят свой гражданский долг — придут на выборы 8-го числа», — заявил Мухаметшин.

Он подчеркнул, что в Татарстане наступает ответственная пора, когда формируется новый парламент и предстоит избрать достойных людей.

«Да, он будет многопартийный, и это хорошо. В дискуссиях рождается тот закон, который уверенно входит в жизнь», — сказал Председатель Госсовета РТ.

По его словам, руководство республики гордится, что многонациональный Татарстан живет в созидательном режиме, несмотря на санкции.

В заключение он отметил, что если с наступлением санкций стояла задача произвести, то теперь главная задача — продать созданное жителями республики.

Выборы депутатов Госсовета Татарстана VII созыва состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.