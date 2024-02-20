Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мухаметшин призвал Ассамблею народов Татарстана повышать правовую культуру избирателей
Главная особенность предстоящих выборов Президента России в том, что они пройдут в период непростой международной обстановки, политики жестких санкций, продолжения специальной военной операции. Татарстан будет под особым вниманием, в том числе и недоброжелателей, поэтому возможны провокации на этноконфессиональной почве. Об этом сообщил сегодня на VI отчетно-выборной конференции Ассамблеи народов Татарстана руководитель организации, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
«Татарстан традиционно славится консолидированной позицией и высокой избирательной активностью, всегда являлся для многих примером сплочения людей разных национальностей. Республика будет под особым вниманием и недоброжелателей, возможны любые провокации, в том числе и на этноконфессиональной почве», — сказал он.
Поэтому, по данным спикера, сейчас важна системная, кропотливая и ежедневная работа Ассамблеи народов Татарстана, ее молодежного крыла, с разными национальными группами на местах «для повышения уровня электорально-правовой культуры, информированности избирателей о выборах».
«Очень важно в условиях непростой международной обстановки сохранить спокойную, дружественную атмосферу и помнить, что поддержание гражданского мира, этноконфессионального согласия в республике — наша приоритетная задача», — подчеркнул Мухаметшин.
Он напомнил, что в марте 2024 года состоится событие, которое определит политический вектор развития страны на предстоящие шесть лет — выборы Президента России. В сентябре 2024 года предстоит избрать депутатов республиканского парламента седьмого созыва. В 2025 году состоятся выборы Раиса Республики Татарстан, а в 2026 году — депутатов Госдумы восьмого созыва.
Напомним, что восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»