Мухаметшин призвал Ассамблею народов Татарстана повышать правовую культуру избирателей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Главная особенность предстоящих выборов Президента России в том, что они пройдут в период непростой международной обстановки, политики жестких санкций, продолжения специальной военной операции. Татарстан будет под особым вниманием, в том числе и недоброжелателей, поэтому возможны провокации на этноконфессиональной почве. Об этом сообщил сегодня на VI отчетно-выборной конференции Ассамблеи народов Татарстана руководитель организации, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Татарстан традиционно славится консолидированной позицией и высокой избирательной активностью, всегда являлся для многих примером сплочения людей разных национальностей. Республика будет под особым вниманием и недоброжелателей, возможны любые провокации, в том числе и на этноконфессиональной почве», — сказал он.

Поэтому, по данным спикера, сейчас важна системная, кропотливая и ежедневная работа Ассамблеи народов Татарстана, ее молодежного крыла, с разными национальными группами на местах «для повышения уровня электорально-правовой культуры, информированности избирателей о выборах».

«Очень важно в условиях непростой международной обстановки сохранить спокойную, дружественную атмосферу и помнить, что поддержание гражданского мира, этноконфессионального согласия в республике — наша приоритетная задача», — подчеркнул Мухаметшин.

Он напомнил, что в марте 2024 года состоится событие, которое определит политический вектор развития страны на предстоящие шесть лет — выборы Президента России. В сентябре 2024 года предстоит избрать депутатов республиканского парламента седьмого созыва. В 2025 году состоятся выборы Раиса Республики Татарстан, а в 2026 году — депутатов Госдумы восьмого созыва.

Напомним, что восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).