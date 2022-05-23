Мухаметшин признался, что до 45 лет почти не говорил на родном татарском языке

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин выучил родной язык только будучи руководителем парламента. Об этом он сообщил на презентации книги «Фарид Мухаметшин. Виражи судьбы».

«Я до 45 лет ни слова по-татарски не знал, только „здравствуйте“, „до свидания“, „спасибо“. Когда меня избрали председателем Верховного совета, там почти половина была татар. Фаузия Байрамова ставит вопрос на голосование, чтобы вести заседание на двух государственных языках. Я думаю, не дай бог поддержат. Как я на татарском языке могу вести заседание Верховного совета, вступать в политическую полемику, когда словарный запас у меня 5-10 слов? И тогда я дал себе слово выучить родной язык. Ничего не понимая, громко читал перед зеркалом книги на татарском языке», — признался Мухаметшин.

Он рассказал, как выписывал непонятные слова, приезжал на работу и разбирал их с татарскими писателями, которые входили в депутатский корпус. «Жизнь заставляла меня учиться», — подчеркнул руководитель парламента.

Мухаметшин напомнил, что в сложный период распада Советского Союза он находился на руководящих должностях в Татарстане.

«В республике была провозглашена политика мягкого вхождения в рынок, с подготовкой. И этот этап прошли. Я считаю, что республике очень повезло. У многих были мысли кто возглавит республику, когда уйдет Шаймиев. Кто продолжит эти великие дела становления новой России и обновленного Татарстана с новыми полномочиями? Мудрое решение Президента и согласие Рустама Нургалиевича, который прошел жизненный путь, получил школу. И сегодня республика успешно ведет дела по всем направлениям», — поделился своим видением Мухаметшин.