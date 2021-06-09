Мухаметшин принял участие в заседании Высшего и Генерального советов «Единой России»

Совместное заседание Высшего и Генерального советов «Единой России» прошло в Москве сегодня, 9 июня. В заседании в режиме видеоконференции принял участие секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Об этом сообщает информационный центр партии.

На заседании председатель партии Дмитрий Медведев рассказал об итогах работы единороссов в минувшую пятилетку. По его словам, «Единая Россия» находится на пороге важнейшего партийного события этого года — XX съезда партии, который пройдет 19 июня. На нем предстоит утвердить список депутатов в Госдуму и принять предвыборную программу, от которой во многом будет зависеть развитие страны в ближайшие пять лет.

«Наши базовые ценности понятны и близки практически каждому: на практике это забота о социальном благополучии человека, эффективная экономическая политика, уважение к личности», — заявил Медведев.

По его словам, главный принцип работы партии — ответственность перед избирателями.

«Мы умеем воплощать в жизнь решения, которые стоят перед нашей страной, затрагивают интересы большинства людей, принимаются для них и вместе с ними. Этим принципом мы руководствуемся, когда работаем и в Госдуме VII созыва, и в Правительстве РФ, в законодательных органах субъектов Федерации, муниципальных структурах, в исполнительной власти, в нашей ежедневной партийной деятельности», — отметил руководитель партии.

Дмитрий Медведев поблагодарил коллег за профессионализм и ответственное отношение к законотворчеству, за то, что было реализовано в последние пять лет. «„Единая Россия“ сосредоточилась на выполнении стратегических документов, задач по развитию страны, поставленных Президентом России, чтобы жизнь в каждом населенном пункте — в каждом городе, регионе, муниципальном образовании, деревне — менялась к лучшему», — уверен он.

«Мы всегда старались четко формулировать, что именно и как должна делать партия. Имею в виду работу по обеспечению долгой и достойной жизни граждан нашей страны: качественное образование и здравоохранение, государственные и муниципальные услуги, социальные гарантии, современную инфраструктуру и, конечно, возможность работать и получать достойную зарплату», — сказал Медведев.

По его словам, предвыборная программа, c которой партия шла на выборы в 2016 году, выполнена, несмотря на внешнеполитические трудности, санкции и пандемию. «Единая Россия» — единственная партия, которая ведет постоянный открытый диалог с избирателями, обсуждая с гражданами вопросы формирования списков кандидатов, разработки предвыборной программы и отчитываясь перед людьми о проделанной работе.

Ранее секретарь Татарстанского отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин на региональной партконференции сообщил, что одним из ключевых аспектов партийно-политической работы регионального отделения является исполнение наказов — тех пожеланий и поручений от жителей республики, которые депутаты получают в ходе очередной избирательной кампании. На сегодня свое решение нашли около 85% наказов.

Новые предложения, прозвучавшие на встречах с жителями республики, войдут в программу «Единой России», с которой партия пойдет на выборы 19 сентября.