Мухаметшин принял участие в заседании Президиума Совета законодателей России

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин с рабочей поездкой находится в Московской области, где принимает участие в мероприятиях Совета законодателей России.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, сегодня состоялось заседание Президиума Совета законодателей, на котором обсудили вопросы интеграции воссоединенных регионов в правовую, экономическую и социальную системы страны, а также подвели итоги реализации федерального закона о северном завозе в 2024 году. Заседание провели первый заместитель председателя Совфеда Андрей Яцкин и заместитель Председателя Госдумы Ирина Яровая.

Открывая заседание Андрей Яцкин отметил, что сегодня для достижения цели, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, реализуется госпрограмма социально-экономического развития воссоединенных регионов.

«Чтобы оценить масштаб реализуемой программы, достаточно отметить, что за период с 2022 года восстановлено 5,8 тыс. многоквартирных домов, 3,5 тыс. километров дорог, отремонтировано 1,5 тыс. учреждений образования», — подчеркнул он, напомнив, что новые регионы включены в планы пространственного развития страны.

Андрей Яцкин также выразил особые слова благодарности регионам-шефам, которые принимают активное участие в восстановлении населенных пунктов Донбасса.

«По поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко создан Совет по вопросам интеграции, – отметил Андрей Яцкин. – Более двух десятков законодательных инициатив за этот период, благодаря Правительству России, коллегам-сенаторам и депутатам, стали уже федеральными законами».

Ирина Яровая, в свою очередь, отметила, что поставленная Путиным задача по интеграции воссоединенных территорий находится в постоянном приоритете депутатов нижней палаты российского парламента.

«Более 60 законов, которые были приняты и в настоящий момент действуют, разрабатывались депутатами Государственной Думы, – отметила Ирина Яровая. – Принципиально важным является тот факт, что меры социальной поддержки в полной мере обеспечиваются на этих территориях. Прежде всего, речь идет о семьях с детьми», - сказала она.

Президиум Совета законодателей также заслушал информацию о ходе реализации федерального закона о северном завозе, на котором были подведены итоги навигационного периода 2024 года.

В пресс-службе Госсовета РТ также анонсировали, что 17 декабря Мухаметшин в Москве примет участие в заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. Участники обсудят вопросы состояния и перспективы развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами в субъектах, а также модернизацию коммунальной инфраструктуры.