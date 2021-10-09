Мухаметшин принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов ПФО

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин принял участие по видеоконференцсвязи в заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ ПФО.

Провел заседание полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Открывая заседание, Полпред отметил, что выборы в Государственную Думу, региональные и муниципальные представительные органы – это главное общественно-политическое событие этого года. Полпред сказал, что «в голосовании приняли участие более 12,5 млн. жителей округа и явка по ПФО превысила общероссийскую, составив 55,9%».

По итогам выборов в составе Ассоциации появились новые члены - Роман Береснев (Кировская область) и Леонид Черкесов (Чувашская Республика). В ходе заседания был избран новый координатор, теперь работу Ассоциации будет курировать председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Впервые в 2020 году в числе новых поправок к Конституции РФ в Основном законе государства появился термин «молодежная политика» (пп. «е» п.1 ст.72); в декабре 2020 года был принят нормативно-правовой акт, регулирующий реализацию государственной молодежной политики в РФ, – Федеральный закон (от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ) «О молодежной политике в Российской Федерации».

«В настоящее время важно, в первую очередь, привести региональное законодательство по данному направлению в соответствие с федеральным. Очевидно, что законодательным органам власти необходимо включиться в работу по совершенствованию нормативного регулирования молодежной политики», – подчеркнул Игорь Комаров.

Участники совещания отметили, что молодежное самоуправление в округе активно развивается. Так, в Татарстане и некоторых других регионах ПФО действуют молодежные парламенты.

Полномочный представитель напомнил, что Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил об успехах аграрной отрасли и необходимости дополнительных мер поддержки и улучшения условий жизни тех, кто работает на земле.

По итогам обсуждения вопроса парламентарии высказались о необходимости продления госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» до 2030 года и внесении изменений в законодательство для стимулирования развития сельского хозяйства, в частности, за счет более эффективного использования территорий сельскохозяйственного назначения.