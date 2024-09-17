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Мухаметшин принял участие в первом заседании осенней сессии Госдумы
Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня по видеосвязи принял участие в первом заседании седьмой по счету сессии Государственной Думы РФ VIII созыва. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета.
Участие в заседании по видеосвязи приняли руководители еще 82 региональных парламентов. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поблагодарил председателей законодательных органов субъектов Федерации за интерес к работе нижней палаты Федерального Собрания.
«Такая связь очень важна для выстраивания эффективного взаимодействия Государственной Думы с регионами», — сказал спикер ГД.
В своем выступлении Володин перечислил ключевые приоритеты работы депутатов на предстоящую сессию. Это, в частности, реализация послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, поддержка участников специальной военной операции и их семей, рассмотрение и принятие бюджета на 2025–2027 годы.
Кроме того, политик упомянул поддержку регионов и муниципалитетов в вопросе модернизации ЖКХ, повышение эффективности парламентского контроля за реализацией госпрограмм, защиту традиционных ценностей, культуры, института семьи и детства, совершенствование миграционной политики.
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