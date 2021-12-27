Мухаметшин принял участие в открытии нового здания детской поликлиники в Мензелинске

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин во время рабочей поездки в Мензелинский район принял участие в открытии нового здания детской поликлиники и капитально отремонтированного молодежного центра «Ялкын». Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

«Детская поликлиника в новом здании в Мензелинске является одним из показательных результатов выполнения социальных задач, которые были высказаны Президентом РТ в ежегодном послании Госсовету. Такие объекты наглядно показывают растущий уровень заботы о здоровье граждан. Уверен, что это учреждение будет служить сохранению здоровья детей, а медперсоналу здесь созданы хорошие условия для работы», – сказал на открытии детской поликлиники Мухаметшин.

Проектная мощность медицинского учреждения рассчитана на 60 посещений в смену. Здание оснащено современным оборудованием, в частности УЗИ-аппаратом, многоканальным электрокардиографом, прибором сурдологических исследований.

Глава парламента также посетил многопрофильный молодежный центр «Ялкын», который открылся после капитального ремонта. Он осмотрел кабинеты и залы центра, пообщался с молодежью.

В фойе районного Дома культуры Мухаметшина встретили творческие группы татарской, русской, марийской, чувашской и армянской общин, которые представили театрализованное представление. Председатель Госсовета выразил уверенность в том, что в Мензелинском районе, как и во всех уголках республики, созданы условия для развития национальной культуры, изучения родного языка, народных традиций, костюмов и кухни.