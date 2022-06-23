Мухаметшин принял участие в обсуждении Стратегии государственной национальной политики РФ

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин принял участие заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями, которое прошло сегодня в Москве, сообщает пресс-служба парламента республики.

«В этом году Стратегии государственной национальной политики России исполняется 10 лет. Принятие этого документа в свое время стало жизненно необходимой мерой. Значение его трудно переоценить, поскольку с принятием стратегии появился программно-целевой подход к реализации национальной политики в нашей стране, были четко разграничены и закреплены полномочия федерального центра и регионов в данной сфере», – сказал заместитель Председателя Совета Федерации, председатель совета Константин Косачев.

По его словам, стратегия послужила основой для принятия ряда государственных программ, а также документов регионального уровня.

Парламентарии, представители профильных министерств и ведомств обсудили вопросы реализации Стратегии государственной национальной политики России с учетом поправок к Конституции РФ, внесенных в Основной закон страны по итогам общероссийского голосования в 2020 году, а также с учетом современных рисков и вызовов.

Татарстан, по данным мониторинга состояния межнациональных отношений, проведенного в прошлом году, вошел в тройку лидеров среди российских регионов по реализации государственной национальной политики.