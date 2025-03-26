Мухаметшин принял участие в обсуждении отчета Правительства РФ в Госдуме

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Москве состоялось пленарное заседание Государственной Думы ФС РФ, на котором Премьер-министр России Михаил Мишустин представил отчет о работе Правительства страны в 2024 году. Участие в заседании по видеосвязи принял Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Рассмотрение важнейших вопросов повестки дня, таких как отчет Правительства России, с участием руководителей законодательных собраний субъектов Федерации и региональных парламентариев в Госдуме становится традиционной практикой, заметили в Госсовете.

«В условиях нарастающего внешнего давления мы вместе с вами, уважаемые депутаты, под руководством Президента России Владимира Путина принимали все меры, чтобы преодолеть крайне серьезные вызовы», – заметил Михаил Мишустин.

«Хочу искренне поблагодарить всех коллег, депутатов, сенаторов за поддержку правительственных инициатив. Совместная слаженная работа позволила решить целый ряд системных задач, которые были поставлены главой государства», – добавил он.

В своем докладе Премьер-министр РФ упомянул, что Россия входит в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, рассказал о реализации национальных проектов и отчитался о росте реальных доходов населения почти на 8,5%.

Мишустин также заверил, что Правительство в короткие сроки отработает новые предложения Президента по поддержке участников специальной военной операции, чтобы как можно быстрее воплотить их в жизнь, и перечислил уже действующие меры поддержки бойцов спецоперации и членов их семей.

В работе заседания Госдумы в режиме видеосвязи также приняли участие заместители Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов и Юрий Камалтынов, первый заместитель министра экономики Татарстана Олег Пелевин, руководители профильных комитетов Госсовета.