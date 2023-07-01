Мухаметшин: Сабантуй в Москве особенный, всегда приезжаю с удовольствием

фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

В Москве стартовал общегородской Сабантуй. Этот праздник в столице особенный, заявил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, подводя своеобразный итог череде торжеств в регионах России и за рубежом.

«Подводя итоги праздника Сабантуй, который прошел во многих регионах страны и в странах дальнего зарубежья, хочу сказать, что в Москве он особенный. Мы всегда с удовольствием приезжаем сюда, я здесь не первый раз на трибуне в Коломенском», — подчеркнул он, обращаясь к участникам и гостям событие.

Глава татарстанского парламента передал собравшимся поздравление от Раиса Татарстана Рустама Минниханова и поблагодарил за участие в празднике.

Татарский народ с гордостью несет свою историческую миссию из глубины веков, добавил он, чтит национальную культуру, костюмы, традиции, кухню. «Это все важно для многонациональной России, мы чтим все это и ценим», — подчеркнул Мухаметшин.

В мероприятии также приняли участие глава Автономии татар Москвы, председатель оргкомитета Фарит Фарисов, вице-премьер Татарстана – полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин, глава Мосгордумы Алексей Шапошников и другие высокие гости.

Общегородской Сабантуй в столице традиционно проходит в музее-заповеднике Коломенское. В нем принимают участие москвичи, гости столицы и представители стран дальнего зарубежья, герои России, участники СВО, а также видные татарские деятели Москвы, ученые и артисты. В этом году праздник проходит под эгидой 100-летия татарского военачальника Махмута Гареева.