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Мухаметшин принял участие в электронном предварительном голосовании «Единой России»
Председатель Государственного Совета РТ, секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин принял участие в предварительном голосовании по кандидатам в депутаты парламента седьмого созыва. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.
Эта процедура обязательна для всех, кто планирует выдвинуться в Государственный Совет РТ от партии. Электронное голосование продлится до 26 мая, а сами выборы депутатов пройдут в сентябре.
Ранее Мухаметшин назвал «Единую Россию» единственной партией в стране, которая организует открытое всенародное предварительное голосование для определения кандидатов в депутаты. Проведение этой процедуры, уверен он, позволит укрепить связь парламентариев с избирателями, узнать об актуальных для населения проблемах. Это поможет кандидатам действовать с опорной на мнение жителей республики.
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