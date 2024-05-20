Мухаметшин принял участие в электронном предварительном голосовании «Единой России»

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета РТ, секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин принял участие в предварительном голосовании по кандидатам в депутаты парламента седьмого созыва. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

Эта процедура обязательна для всех, кто планирует выдвинуться в Государственный Совет РТ от партии. Электронное голосование продлится до 26 мая, а сами выборы депутатов пройдут в сентябре.

Ранее Мухаметшин назвал «Единую Россию» единственной партией в стране, которая организует открытое всенародное предварительное голосование для определения кандидатов в депутаты. Проведение этой процедуры, уверен он, позволит укрепить связь парламентариев с избирателями, узнать об актуальных для населения проблемах. Это поможет кандидатам действовать с опорной на мнение жителей республики.