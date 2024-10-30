Мухаметшин принимает участие во Всемирном конгрессе российских соотечественников

Фото: gossov.tatarstan.ru

Председатель Госсовета РТ, председатель Координационного совета по делам соотечественников при Раисе РТ Фарид Мухаметшин возглавил делегацию Татарстана на Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. Мероприятие открылось в Москве, в здании зала церковных соборов Храма Христа Спасителя, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

В этом году мероприятие проходит под лозунгом «Вместе с Россией». Оно собрало соотечественников, конструктивно настроенных по отношению к РФ. Цель форума — объединить россиян, живущих за рубежом, способствовать сохранению их культурной и языковой идентичности, продвижению российской модели межнационального и межрелигиозного согласия в целях укрепления взаимопонимания и развития дружественных связей между народами, укреплять связи с исторической Родиной и имидж нашей страны как хранителя духовно-нравственных ценностей.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Участниками конгресса стали свыше 400 делегатов от российских общин из 100 стран мира, представители различных ветвей и уровней власти, деловые круги, эксперты и СМИ. Мероприятие продлится два дня. Помимо церемонии открытия, 30 октября запланированы две пленарные сессии — «Вопросы сбережения традиционных семейных ценностей» и «Вопросы сохранения культурно-исторического и духовного наследия». Завтра на площадке развернутся заседания тематических сессий, а также заключительное пленарное заседание.

В татарстанскую делегацию вошли также председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, полномочный представитель Татарстана в России Равиль Ахметшин, помощник Раиса РТ Газинур Бакиров и другие официальные лица.