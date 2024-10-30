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Мухаметшин принимает участие во Всемирном конгрессе российских соотечественников
Председатель Госсовета РТ, председатель Координационного совета по делам соотечественников при Раисе РТ Фарид Мухаметшин возглавил делегацию Татарстана на Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. Мероприятие открылось в Москве, в здании зала церковных соборов Храма Христа Спасителя, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.
В этом году мероприятие проходит под лозунгом «Вместе с Россией». Оно собрало соотечественников, конструктивно настроенных по отношению к РФ. Цель форума — объединить россиян, живущих за рубежом, способствовать сохранению их культурной и языковой идентичности, продвижению российской модели межнационального и межрелигиозного согласия в целях укрепления взаимопонимания и развития дружественных связей между народами, укреплять связи с исторической Родиной и имидж нашей страны как хранителя духовно-нравственных ценностей.
Участниками конгресса стали свыше 400 делегатов от российских общин из 100 стран мира, представители различных ветвей и уровней власти, деловые круги, эксперты и СМИ. Мероприятие продлится два дня. Помимо церемонии открытия, 30 октября запланированы две пленарные сессии — «Вопросы сбережения традиционных семейных ценностей» и «Вопросы сохранения культурно-исторического и духовного наследия». Завтра на площадке развернутся заседания тематических сессий, а также заключительное пленарное заседание.
В татарстанскую делегацию вошли также председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, полномочный представитель Татарстана в России Равиль Ахметшин, помощник Раиса РТ Газинур Бакиров и другие официальные лица.
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