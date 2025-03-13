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Политика 13 марта 2025 11:18

Мухаметшин принимает участие в работе Ассоциации законодателей ПФО в Ульяновске

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Мухаметшин принимает участие в работе Ассоциации законодателей ПФО в Ульяновске
Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин принимает участие в работе Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа в Ульяновске. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

По традиции очередную серию встреч законодателей Приволжья открывают молодые парламентарии. Центральной темой заседания Ассоциации молодежных парламентов при заксобраниях регионов ПФО, которое состоится сегодня в Законодательном Собрании Ульяновской области, станет реализация госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Кроме того, члены молодежных парламентов округа обсудят проведение совместных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На заседании самой Ассоциации законодателей ПФО, которое пройдет завтра в Доме Правительства Ульяновской области, обсудят вопросы реализации Стратегии развития беспилотной авиации в регионах Приволжского федерального округа.

#ассоциация законодателей пфо #Фарид Мухаметшин
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