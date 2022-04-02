Мухаметшин: Прибывших с Донбасса переселенцев разместили в Казани, Челнах и Зеленодольске

Вчера в Республику Татарстан прибыли около 500 вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин на открытии молодежного конкурса «100 лидеров - Татарстан Будущего» в Торгово-промышленной палате РТ.

«Вчера поздно вечером в Татарстан прибыло около 500 человек специальным поездом. Мы их приняли и разместили: часть в Челнах, часть в Казани и часть в Зеленодольском районе. Вы бы видели этих людей! Во сне не приснится, что они перенесли. В подвалах живут, кушать нечего, в магазинах ничего нет. Их бьют, в них стреляют, обижают и унижают», - сказал Мухаметшин.

Он отметил, что Татарстан в числе регионов, которые оказывают наибольшую поддержку жителям Донецка и Луганска в виде гуманитарной помощи. Фарид Мухаметшин заметил, что сейчас жители Донецкой и Луганской народных республик просят отправлять помимо товаров первой необходимости еще и стройматериалы.