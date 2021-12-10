Мухаметшин: При непростой ситуации в мире следует наращивать диалог с соотечественниками

Необходимо продолжать взаимодействие с соотечественниками, проживающими в других регионах России и за рубежом. Об этом заявил председатель Координационного совета по делам соотечественников при Президенте РТ, глава парламента республики Фарид Мухаметшин.

«В целом в условиях непростой ситуации в мире нам следует наращивать плодотворный диалог с соотечественниками. Определенные успехи в этом направлении у нас есть», — сказал Председатель Госсовета на заседании Координационного совета по делам соотечественников при Президенте РТ.

Мухаметшин подчеркнул, что системная работа Татарстана по взаимодействию с соотечественниками в этом году была высоко оценена федеральными органами власти.

«Так, перед участием делегации республики в VII Всемирном конгрессе российских соотечественников в адрес Президента Татарстана Рустама Минниханова поступило письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова с благодарностью за нашу работу и содержательное участие в форуме. Татарстан на федеральной площадке был представлен как один из субъектов Федерации, в котором наиболее интенсивно идет взаимодействие с соотечественниками», — отметил он.

Глава парламента также упомянул, что в прошлом году руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров предложил создать в качестве пилотного проекта рабочую группу по развитию торгово-экономического сотрудничества с соотечественниками при Координационном совете.

«По решению совета на базе Министерства промышленности и торговли создана рабочая группа по сотрудничеству в торгово-экономической сфере с соотечественниками, проживающими за пределами Татарстана. В ее состав вошли представители ряда республиканских министерств, Исполкома Всемирного конгресса татар и представители республики в субъектах Федерации и за рубежом», — подчеркнул он.

Мухаметшин также обратил внимание Минтрудсоцзащиты и МВД по Татарстану на «необходимость активной работы над реализацией республиканской госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников». «В адрес руководства Татарстана поступила информация о низкой доле освоения, менее 50%, федеральных субсидий, направленных на эти цели. Прошу коллег организовать всю необходимую работу по реализации данной программы на территории республики», — заключил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане 17 декабря пройдет торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года родных языков и народного единства.