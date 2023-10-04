Мухаметшин предложил усилить вовлечение трудовых мигрантов в молодежную политику

Реализацию молодежной политики в регионах Приволжского федерального округа обсудили сегодня на заседании Ассоциации законодателей ПФО в Кирове. Участие в мероприятии принял Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Центральными темами заседания стали реализация молодежной политики в ПФО и поддержка сельской молодежи. Законодатели пообщались с участниками слета сельской молодежи Поволжья, который в эти дни проходит там же, в Кирове. Наиболее успешные практики сегодня были перечислены на встрече в Инженериуме.

«Поднятые на слете сельской молодежи проблемы — фундаментальные, касаются не только регионов ПФО, но и всей страны в целом. Сейчас следует подумать над реализацией высказанных вами задач. В настоящее время идет формирование региональных и местных бюджетов, и нужно обсудить, может, какие-то проекты уже можно в них включить. А также внимательно изучить, какие вопросы можно инициировать на федеральном уровне, в том числе в плане законодательных решений», — заметил Мухаметшин, общаясь с сельскими активистами.

Поддержка сельской молодежи, как и патриотическое воспитание подрастающего поколения, должны стать системными, считают законодатели Поволжья. «Сегодня работа с молодежью необходима, чтобы обеспечить преемственность ценностей нашего государства для его стабильного развития», — сказал по этому поводу, выступая на пленарном заседании, полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

В ходе дискуссии Фарид Мухаметшин обратил внимание коллег на вопросы миграционной политики, в том числе в молодежной среде, предложив усилить работу с иностранными студентами и трудовыми мигрантами.

«Сегодня в вузах Татарстана обучается большое количество иностранных студентов, прибывают и трудовые мигранты, которые работают на предприятиях республики. Нужно найти такие формы работы, чтобы адаптировать их к жизни в нашем обществе, укрепить межкультурный диалог, межнациональные связи и традиции», — убежден он.



Законодатели также обсудили первые итоги реализации проекта «Сквозной инвестиционный поток» в регионах Поволжья. Это совместный проект Минэкономразвития РФ и «Росатома», суть которого заключается в значительном сокращении сроков получения разрешительной документации и подключения бизнеса к инженерным коммуникациям. Для оптимизации ключевых процедур, необходимых при реализации инвестиционных проектов, предусмотрены девять алгоритмов.

«<…> определены ориентиры, по которым нужно усиливать законодательную работу представительных органов власти РФ в ПФО», — подытожил итоги встречи Фарид Мухаметшин в беседе с журналистами.

По сведениям Госсовета РТ, на данный момент в Татарстане работают более 380 подростковых клубов и молодежных объединений, действуют студенческие отряды, кадетские школы и корпуса, развивается добровольческое движение, реализуются республиканские и муниципальные программы, конкурсы и гранты по поддержке молодежных инициатив. Татарстанские отряды движения «Юнармия» считаются одними из лучших в стране, а сама республика лидирует среди регионов России по его развитию (во всех муниципальных районах РТ работают штабы местных отделений движения, создано в общей сложности 1194 юнармейских отряда).