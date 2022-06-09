Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин предложил создать Евразийский научно-аналитический и информационный центр. Об этом руководитель парламента, председатель Комиссии Совета законодателей РФ по проблемам международного сотрудничества заявил на заседании Казанского международного конгресса евразийской интеграции.

«Одним из возможных механизмов формирования креативного мышления могла бы стать инициатива создания на базе Татарстана Евразийского научно-аналитического и информационного центра с унификацией баз данных по проблемам экономики и финансов, правовых актов, связанных с евразийской интеграцией», - сказал Мухаметшин.

Он отметил, что такой центр в масштабе Приволжского федерального округа мог бы способствовать усилению кадрового потенциала на местах, включению специалистов в евразийскую профессиональную сеть, «оперативному реагированию на консенсусные инициативы в интеграционном треке».

«В целом пришло время нешаблонных решений по широкому кругу актуальных вопросов. Думаю, что сегодняшний форум поможет нам выйти с конкретными предложениями», - подчеркнул руководитель татарстанского парламента.

Цель Казанского международного конгресса евразийской интеграции 2022 – теоретическое обоснование и разработка системы экономико-правовых, культурно-гуманитарных, эколого-технологических и организационно-технических инструментов и механизмов межгосударственного и межрегионального сотрудничества в ЕАЭС, СНГ и на пространстве Большой Евразии.