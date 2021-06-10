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Ру Тат
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10 июня 2021  14:27
Егор Никитин

Мухаметшин предложил разместить в Казани штаб-квартиру региональной площадки ЕАЭС

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Казань может стать региональным центром для сотрудничества государств Евразии. Такое предложение на полях проходящего в татарстанской столице Международного конгресса евразийской интеграции выдвинул председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. 

Он отметил высокую ценность экспертных встреч на площадке конгресса и подчеркнул, что такой формат общения позволяет представителям стран ЕАЭС эффективно взаимодействовать в режиме живого диалога, без бюрократизации и формализма. Ритмичным продолжением такого диалога является межпарламентское сотрудничество в рамках ЕАЭС. 

«Принимая во внимание накопленный в Татарстане опыт регулярного проведения международных форумов, размещение штаб-квартиры региональной площадки было бы логичным именно в Казани», — подчеркнул председатель республиканского парламента. 

По словам Мухаметшина, эта инициатива органично сочетается с российскими конституционными нормами — они предоставляют регионам страны право на международную и внешнеэкономическую деятельность. 

«Важно развивать интеграционные процессы по горизонтали, не перегружая Москву и Петербург, повышая эффективность нашей работы», — резюмировал Фарид Мухаметшин.

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