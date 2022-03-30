Мухаметшин предложил проводить турниры по шахматам по примеру школьной волейбольной лиги

Создание более 1 тыс. шахматных зон в школах Татарстана – это только первый шаг в привлечении детей к занятию этим видом спорта. Сейчас нужно работать над соданием шахматной лиги, которые будут проходить сначала в школах, потом районах и в заключении на уровне республики, как это происходит в школьной волейбольной лиге. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«К счастью, проект шахматных зон реализовался. Практически во всех школах Татарстана созданы условия для организации турниров. Я считаю, что первый этап успешно реализован, шахматами заинтересовалось еще большое количество учащихся, но сегодня нужно их систематизировать, поэтому я предложил федерации шахмат организовать внутришкольные, внутрирайонные, внутригородские соревнования, а затем выйти и на республику, как мы делаем в Школьной волейбольной лиге», – заявил собеседник.

Через такие соревнования в детях воспитывает патриотизм, они приезжают болеть за свои команды, поддерживают их, добавил председатель Госсовета РТ.

Предложение Мухаметшина поддержала депутат Госдумы РФ от РТ Татьяна Ларионова. По ее словам, еще когда только зарождался проект шахматных зон в школах, было понятно, что у него большая перспектива, однако в ближайший год вряд ли удастся запустить лигу.

«Когда начинался проект, мы не думали, что удастся создать более 1 тыс. шахматных зон. Этот проект важен, интересен и полезен. Мы создаем их не просто для красивой картинки, а чтобы они эффективно работали на результат. Дети учатся играть и побеждать. В этом году мы начнем раскручивать эту систему, определимся со структурой и временем проведения соревнований», – заявила в беседе с корреспондентом «Татар-информа» Ларионова.

Напомним, что шахматные зоны в школах Татарстана созданы по Нацпроекту «Образование». Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Они охватывают 13 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Туризм и индустрия гостеприимства» «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».