Мухаметшин предложил продолжить практику присвоения имен героев СВО улицам и школам

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин принял участие в заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа, прошедшем в Саратове. Парламентарии обсудили вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В ходе общения с журналистами после совещания Фарид Мухаметшин предложил продолжить практику присвоения имен героев спецоперации улицам, школам, в которых они учились, социальным объектам. «Это высокая оценка их геройского поступка», — уверен он.

«Татарстан находится в ряду регионов-лидеров по количеству принятых решений о мерах поддержки участников спецоперации и членов их семей, в том числе утвержденных указами Раиса Республики Татарстан [Рустама Минниханова], республиканскими законами, постановлениями Правительства. Сегодня речь также шла о реабилитации, в том числе и социальной, после возвращения военнослужащего из зоны боевых действий», — заметил политик.

Мухаметшин также напомнил, что в регионах страны, в том числе и в Татарстане, активно работают филиалы Фонда «Защитники Отечества», созданного по инициативе Президента России Владимира Путина.

«Думаю, мы еще раз проанализируем их деятельность, обсудим их работу на уровне парламента республики или профильного комитета. Без внимания эти вопросы оставлять нельзя, ведь речь идет о героях, людях, которые добровольно идут защищать нашу Родину, страну, своих близких и родных. Мы должны сделать все для поддержки их и членов их семей», — заявил Председатель Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин также поблагодарил татарстанцев, продолжающих поддерживать военных и направлять им тонны различных грузов.

В ходе заседания ассоциации Татарстан неоднократно упоминался как один из передовых регионов по организации помощи и поддержки участникам спецоперации и членам их семей. В частности, участники СВО и члены их семей освобождены от платы за посещение пришкольных лагерей и имеют первоочередное право выкупа путевок в детские оздоровительные лагеря, бесплатного проезда на общественном транспорте на муниципальных и междугородних маршрутах и так далее.

Государственный Совет РТ принял закон, освобождающий военнослужащих — участников СВО от транспортного налога и налога на имущество. Защитникам приграничных территорий страны, мобилизованным, добровольцам и членам их семей предоставляется право на получение бесплатной юридической помощи. Для участников СВО, имеющих трех и более детей, упрощена процедура предоставления земельного участка.

Руководителям предприятий и организаций республики рекомендовано устанавливать работникам, участвующим в спецоперации, дополнительные социальные гарантии. Свои меры поддержки предоставляют и органы муниципальной власти. Медицинская реабилитация и абилитация участников СВО и членов их семей в Татарстане организована на базе учреждений здравоохранения, отделений амбулаторной медицинской реабилитации.

«В работу по поддержке участников СВО и членов их семей включены все регионы округа, в дополнение к федеральным регионы самостоятельно установили собственные меры поддержки. Существенная роль здесь принадлежит законодательным органам власти. В прошлом году регионы значительно нарастили количество мер соцподдержки, расширили категории тех, кто имеет право на их получение. Реализация многих мер продолжится и в 2024 году», — подчеркнул на заседании полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.