Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мухаметшин предложил лауреату премии Правительства РФ из Госсовета решать вопросы Волги
Депутат Госсовета Татарстана Эдвард Абдуллазянов стал лауреатом премии Правительства России в области науки и техники. Об этом сообщил руководитель парламента Фарид Мухаметшин на 50-м заседании Государственного Совета РТ.
«Стал лауреатом премии как руководитель научно-технического проекта по внедрению научных и технологических основ энергоэффективных систем и сооружений для ускоренного социально-экономического развития территория Северного морского пути РФ», – сказал Мухаметшин.
По мнению главы парламента, депутата должен интересовать «не только Северный морской путь, но и обмелевшая Волга и Кама». «Предлагайте, как сохранить судоходство по Волге, рыбные запасы. Есть и экологические вопросы. Подключайтесь и к ним», – подчеркнул он.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»