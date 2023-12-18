Мухаметшин предложил лауреату премии Правительства РФ из Госсовета решать вопросы Волги

Депутат Госсовета Татарстана Эдвард Абдуллазянов стал лауреатом премии Правительства России в области науки и техники. Об этом сообщил руководитель парламента Фарид Мухаметшин на 50-м заседании Государственного Совета РТ.

«Стал лауреатом премии как руководитель научно-технического проекта по внедрению научных и технологических основ энергоэффективных систем и сооружений для ускоренного социально-экономического развития территория Северного морского пути РФ», – сказал Мухаметшин.

По мнению главы парламента, депутата должен интересовать «не только Северный морской путь, но и обмелевшая Волга и Кама». «Предлагайте, как сохранить судоходство по Волге, рыбные запасы. Есть и экологические вопросы. Подключайтесь и к ним», – подчеркнул он.