Мухаметшин предложил дать право регионам решать, сколько денег выделять на капремонт школ

«Единая Россия» и Минпросвещения РФ проработают вопрос включения в программу капремонта школ благоустройство территорий. Также «Единая Россия» предлагает создать реестр недобросовестных подрядчиков, а пени за нарушение сроков выполнения строительных работ направлять на развитие образовательных объектов. Такие инициативы прозвучали на всероссийском совещании, посвященном промежуточным итогам реализации народной программы партии в части капитального ремонта школ.

«Мы не стали поднимать вопрос о том, что выделяя федеральные средства на модернизацию школ и на капитальный ремонт, федеральные министерства сделали такой регламент, что 75% выделенных средств идут на капремонт, а 15% - на модернизацию. Я считаю, что эту ответственность нужно возложить на региональные власти, на министерства образования регионов, поскольку мы знаем, сколько надо на капремонт, сколько надо на модернизацию. Я думаю, мы этот вопрос тоже рассмотрим и на штабе «Единой России», который регулярно собирается, обсудим», - сообщил Секретарь ТРО ВПП «Единая Россия», Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Как подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, нарушение сроков сдачи школ после капремонта недопустимо. Он напомнил, что на это также указывал Президент на совещании с членами Правительства РФ.

«Мы договорились с Сергеем Сергеевичем (Кравцовым – министром просвещения - прим. ред.), с родительскими штабами, что будем предметно разбираться с каждой школой, каждым зданием. С такими подрядчиками надо прощаться и вносить их в соответствующий реестр», – подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России». Реестр партия представит в ФАС.

Андрей Турчак напомнил, что на реализацию программы капремонта школ в 2022 году из бюджетов всех уровней предусмотрено финансирование в объеме 418 миллиардов рублей. Благодаря этому 1 сентября более 1 тыс. обновленных образовательных организаций открыли свои двери. Проект капремонта школ вошел в народную программу, с которой партия победила на выборах в Госдуму.

«Единая Россия» вместе с Минпросвещения сформировала реестр, в который вошли 7,3 тыс. школьных зданий. На время ремонтов за всеми школами партия закрепила ответственных депутатов разного уровня. Мы договорились, что ни один акт приемки не будет принят без подписи родительского комитета. Минпросвещения нас поддержало», – сказал Турчак.

В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что инициатива «Единой России» об участии родителей, управляющих советов школ и учеников в программе капремонта дала очень важный посыл системе образования, который позволил наладить взаимодействие и диалог со всеми заинтересованными сторонами. Это взаимодействие будет продолжено при реализации программы, подчеркнул он.

«Можно с уверенностью сказать, что в нашей стране делается максимально всё, чтобы помогать и развивать таланты каждого школьника. Создаются школьные кванториумы, места детских инициатив, возрождается единая детская организация, которая позволит ребятам реализовывать свои проекты. Я обращаюсь сейчас ко всем регионам и коллегам - в дальнейшем наполнять школы методически, где-то дать возможность ребятам самим как-то улучшить атмосферу», - добавил Кравцов.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на Съезде «Единой России». Ее реализацию закрепили в народной программе партии. «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,3 тысяч школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ – от проекта до приемки – контролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. Партия обеспечила выделение средств из федерального бюджета на реализацию программы. На 2022 год предусмотрено 66,5 миллиарда рублей.