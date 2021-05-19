Мухаметшин: Правительство готовит предложения по награждению за героизм в 175-й школе

Правительство Татарстана готовит предложения по награждению тех, кто проявил героизм во время нападения на казанскую гимназию №175. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с представителями СМИ по случаю республиканского Дня печати.

«Эти люди проявили не просто мужество, они проявили героизм. И их героизм будет отмечен государственными наградами РФ. Правительство Татарстана готовит предложения, — сказал глава парламента. — Президент России Владимир Путин высоко оценил смелость и героизм сотрудников школы, которые ценой своей жизни защищали учащихся».

Мухаметшин подчеркнул, что сейчас необходимо проанализировать случившееся, чтобы избежать подобных трагедий в будущем. «Ведь оружие появилось уже на заключительном этапе. Как так случилось, что он созрел для такого решения? Некоторые героизируют преступника за то, что он так смело с ружьем пришел в школу. Это же куда годится! Мы что, нелюди? Воспитательная роль семьи, контроль за своими детьми — тоже актуальная тема, которую будем поднимать», — добавил он.

При этом Председатель Госсовета отметил, что «чудовищное преступление в 175-й гимназии наглядно показало единство нашего народа, когда каждый спешил оказать помощь в трудной ситуации».

«Сотрудники служб, медики, а также журналисты в первые же минуты были на месте происшествия, передавали достоверную информацию о случившемся, опровергали появляющиеся в Сети фейки. В то же время некоторые СМИ на волне хайпа продолжают смаковать подробности этой трагедии, не задумываясь над тем, что такой информационный поток становится болезненным и приносит страдания пострадавшим», — заявил Мухаметшин.

В результате стрельбы в гимназии №175 Казани 11 мая погибли девять человек — семь детей и два учителя, более 20 человек были госпитализированы.