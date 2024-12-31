Мухаметшин поздравил жителей Татарстана с наступающим Новым годом

Фото: скриншот видео

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил жителей Татарстана с наступающим Новым 2025-м годом. Видеопоздравление опубликовано в телеграм-канале парламентария.

Политик отметил, что подготовка к этому празднику идет в каждом доме, в каждой квартире. Готовятся к Новому году в том числе в Татарстане и в ее столице - Казани.

Мухаметшин также пожелал всем жителям республики всего наилучшего в Новом году.

«Удачи, успехов, решения каждодневных задач, крепкого здоровья, радости детей. Я думаю, что этот год принесет нам всем большой успех», - уверен Мухаметшин. В заключении он еще раз поздравил всех с наступающим Новым годом.

видео: телеграм-канал Фарида Мухаметшина