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Мухаметшин поздравил жителей Татарстана с наступающим Новым годом
Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил жителей Татарстана с наступающим Новым 2025-м годом. Видеопоздравление опубликовано в телеграм-канале парламентария.
Политик отметил, что подготовка к этому празднику идет в каждом доме, в каждой квартире. Готовятся к Новому году в том числе в Татарстане и в ее столице - Казани.
Мухаметшин также пожелал всем жителям республики всего наилучшего в Новом году.
«Удачи, успехов, решения каждодневных задач, крепкого здоровья, радости детей. Я думаю, что этот год принесет нам всем большой успех», - уверен Мухаметшин. В заключении он еще раз поздравил всех с наступающим Новым годом.
видео: телеграм-канал Фарида Мухаметшина
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