Мухаметшин поздравил женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» с чемпионским титулом

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин в своем официальном канале на платформе MAX поздравил женскую волейбольную команду «Динамо-Ак Барс» с завоеванием Кубка чемпионата России.

«Динамо-Ак Барс» в восьмой раз стала обладателем Кубка чемпионата России по волейболу среди женских команд.

«Это результат не только красивой игры в финале, но и колоссальной работы на протяжении всего турнира. Особые слова признательности тренерскому составу за высочайший профессионализм, руководству клуба за всемерную поддержку, а также нашим замечательным болельщикам, чья вера и энергия придают команде дополнительные силы», – подчеркнул Мухаметшин.