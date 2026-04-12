Общество 12 апреля 2026 20:25

Мухаметшин поздравил женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» с чемпионским титулом

Мухаметшин поздравил женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» с чемпионским титулом
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин в своем официальном канале на платформе MAX поздравил женскую волейбольную команду «Динамо-Ак Барс» с завоеванием Кубка чемпионата России.

«Динамо-Ак Барс» в восьмой раз стала обладателем Кубка чемпионата России по волейболу среди женских команд.

«Это результат не только красивой игры в финале, но и колоссальной работы на протяжении всего турнира. Особые слова признательности тренерскому составу за высочайший профессионализм, руководству клуба за всемерную поддержку, а также нашим замечательным болельщикам, чья вера и энергия придают команде дополнительные силы», – подчеркнул Мухаметшин.

#Фарид Мухаметшин #Вк "динамо-ак барс" #женщины
