Мухаметшин поздравил женщин с 8 марта: Этот праздник – подарок не только для вас

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил всех женщин с Международным женским днем. В своем видеопоздравлении, опубликованном в телеграм-канале, политик назвал этот «весенний праздник» подарком не только для представительниц прекрасного пола, но и для мужчин.

«Дорогие женщины, искренне от всей души поздравляю вас с замечательным весенним праздником, Международным женским днем 8 марта. Этот праздник – подарок не только для вас, но и для мужчин. Ибо в этот день мы готовимся и готовим вам самые теплые слова признания в любви, пожелания доброты, счастья, здоровья, благополучия, зная, что, где вы, там всегда нам, мужчинам, сопутствует успех», - сказал Мухаметшин.

Ранее женщин также поздравил с 8 марта и Раис РТ Рустам Минниханов.