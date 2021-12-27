Мухаметшин поздравил волейбольный клуб «Зенит-Казань» с победой в играх на Кубок России

Председатель Госсовета Татарстана, президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин направил поздравительные телеграммы Президенту республики Рустаму Минниханову и руководителям волейбольного клуба «Зенит-Казань» по случаю победы татарстанской команды в розыгрыше Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В телеграмме, направленной Президенту РТ, Мухаметшин отметил, что татарстанские спортсмены в напряженной борьбе добились впечатляющего успеха, став десятикратными обладателями Кубка России.

«Именно благодаря активной поддержке и вниманию, которые вы оказываете развитию спорта в республике, становятся возможными самые высокие достижения, – говорится в телеграмме. – Этот титул стал настоящим новогодним подарком для болельщиков и вновь подтвердил лидерство клуба “Зенит-Казань” в отечественном волейболе».

В телеграмме, адресованной президенту волейбольного клуба «Зенит-Казань» Рафкату Кантюкову и главному тренеру команды Алексею Вербову глава парламента подчеркнул, что татарстанские спортсмены вновь доказали свое лидерство в отечественном волейболе.

«Высокая профессиональная игра и полная самоотдача игроков, тренерское мастерство, огромный труд, вложенный всей командой клуба, достойны самой высокой оценки», – заметил он.