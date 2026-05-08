Мухаметшин поздравил ветеранов войны с Днем Победы в рамках акции «Звонок ветерану»

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Почетный председатель Государственного Совета, секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин в рамках ежегодной партийной акции «Звонок ветерану» по видеосвязи пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны Галимьяном Мустафиным и Инкомом Абдуллиным, поздравил их с наступающим Днем Победы, пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни, сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

«Вы, ветераны, пройдя суровые испытания войны, и сегодня вносите неоценимый вклад в развитие и процветание родного Татарстана. Мы знаем о ваших подвигах на фронтах Великой Отечественной и гордимся вашим мужеством. Примите слова огромной признательности от всех молодых татарстанцев, которые бережно хранят передаваемую вами историческую правду о Великой Отечественной войне и ваших подвигах», – отметил Фарид Мухаметшин, обращаясь к своим сегодняшним собеседникам из Казани и Ютазинского района Галимьяну Рахимьяновичу Мустафину и Инкому Назиповичу Абдуллину.

Мустафину Галимьяну Рахимьяновичу в этом году исполняется 100 лет. Он родился 26 декабря 1926 года в селе Турунтаншево Альшеевского района Башкирской АССР, сейчас проживает в Казани. В 1944 году, в 18 лет, призван в армию. Служил на четвертом Украинском фронте, в 1945 году был направлен сначала на Прибалтийский фронт, затем на третий Белорусский, в составе которого штурмом освобождал Кёнигсберг. После окончания войны служил на Сахалине до января 1947 года, занимался прокладкой линии связи. Более 30 лет служил в пограничных войсках. С 1988 по 2006 год работал на Казанском электротехническом заводе.

В ходе беседы с Мухаметшиным ветеран Галимьян Мустафин поделился воспоминаниями о своем боевом пути. Он подробно рассказал о фронтовых буднях и ожесточенных боях за освобождение Кёнигсберга и о вкладе соотечественников в победу над Японией. Ветеран призвал молодежь знать историю подвига солдат. По его словам, героическое прошлое должно изучаться в школах и вузах, чтобы новые поколения помнили, какой ценой была завоевана Победа.

Инком Назипович Абдуллин вышел на связь из села Байряка Ютазинского района. Фронтовик родился в 1926 году в деревне Балтачево Азнакаевского района ТАССР. В 1944 году ушел в армию, обучился на радиста. Воевал в составе 16-го отдельного полка связи на 2-м Украинском фронте. Участвовал в боевых действиях в Чехословакии, Венгрии и Румынии, в частности в Ясско-Кишиневской операции. День Победы Инком Абдуллин встретил в Братиславе. После войны еще пять лет охранял мир в Австрии и Венгрии. В 1950 году демобилизовался. Окончил курсы комбайнеров в Бугульме, работал на Байрякинской машинно-тракторной станции. Вместе с женой воспитал пятерых детей.