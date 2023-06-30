Мухаметшин поздравил татарстанцев с Международным днем парламентаризма

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики и коллег — депутатов представительных органов власти всех уровней с Международным днем парламентаризма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Мухаметшин напомнил, что эта памятная дата была учреждена по инициативе российской стороны с целью подчеркнуть важность парламентской дипломатии и межпарламентского сотрудничества.

«В современных условиях глобальной конфронтации, нарождающегося нового многополярного миропорядка подобные формы взаимодействия выступают действенным инструментом по нахождению точек соприкосновения, согласованию интересов государств, защите прав граждан и соотечественников, проживающих за рубежом. Это наглядно продемонстрировал XIV Международный экономический форум „Россия — Исламский мир: KazanForum — 2023“, в особенности — его межпарламентский трек, призванный расширить экономическое и гуманитарное сотрудничество, рассмотреть перспективы синхронизации нормативной базы, осуществления парламентского контроля за существующими договоренностями к взаимной выгоде избирателей наших стран», — убежден политик.

«Весомый вклад в реализацию такого прагматичного подхода вносит отечественная парламентская система в лице Федерального Собрания Российской Федерации, которое в этом году отмечает свой 30-летний юбилей; а также региональные законодатели и муниципальные представительные органы. Именно им на разных уровнях отведена важнейшая роль по формированию правового каркаса общества, определению стратегии и ориентиров развития территорий, взаимодействию с иностранными партнерами в соответствии с Концепцией внешней политики РФ», — добавил он.

«На сегодняшний день Государственным Советом Республики Татарстан накоплен значительный и во многом уникальный опыт нормотворчества, востребованный коллегами в регионах и федеральном центре. Приняты сотни законов, направленных на повышение эффективности публичной власти, инновационное развитие и обеспечение конкурентоспособности экономики, защиту отечественного товаропроизводителя и стимулирование инвестиций. Особо следует выделить программы, ориентированные на повышение социальной защищенности граждан, духовное возрождение и развитие языков и культур народов, проживающих в республике. Укреплению атмосферы доверия и взаимопонимания, раскрытию потенциала региональной дипломатии, совершенствованию форм и механизмов законотворческого процесса способствует взаимодействие парламента республики с международными партнерами в рамках действующих межпарламентских соглашений», — перечислил достижения регионального парламента его руководитель.

«Уважаемые татарстанцы! Международный день парламентаризма — праздник всех, кто разделяет идеи представительного народовластия и крепкой законодательной власти. Хочу пожелать вам здоровья, мира, благополучия, активной гражданской позиции и новых достижений в труде. А коллегам-депутатам — успехов в парламентской деятельности, поскольку от эффективности и ответственности их работы во многом зависит настоящее и будущее многонационального Татарстана, всей Российской Федерации», — заключил Фарид Мухаметшин.

Международный день парламентаризма был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 22 мая 2018 года в память о первой конференции Межпарламентского союза — крупнейшего и старейшего объединения парламентариев в мире. Она состоялась 30 июня 1889 года в Париже. Инициировали установление памятной даты Межпарламентский союз и Межпарламентская ассамблея государств — участников СНГ.