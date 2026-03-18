Мухаметшин поздравил татарстанцев с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Почетный Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с 12-й годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

«18 марта 2014 года навсегда вошло в новейшую летопись российского государства как пример подлинного мужества и народовластия, торжество исторической справедливости. Двенадцать лет назад жители Крымского полуострова и города-героя Севастополя сделали осознанный, свободный и однозначный выбор – быть вместе с Россией, с которой их связывает общая судьба, многовековая культура и духовные корни», – отметил он.

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что для полиэтничного и многоконфессионального Татарстана, где в мире и взаимоуважении проживают представители 175 народов, особенно близко и понятно стремление братского региона сохранить идентичность, родные языки и традиции в составе единой и дружной российской семьи.

«Крым – это уникальный перекресток цивилизаций, место великих событий, родина выдающихся сынов и дочерей, вписавших яркие страницы в отечественную историю. Здесь закладывались основы православной Руси, вершились судьбы Российской империи, насмерть стояли герои Севастополя разных эпох и национальностей. Долгожданное воссоединение укрепило государственный суверенитет, открыло новые горизонты развития», – уверен Почетный Председатель Госсовета РТ.

Он также отметил значимость социально-экономических и культурных связей Татарстана с Крымом.

«Сегодня татарстанцев и крымчан связывают прочные социально-экономические, межпарламентские связи, совместные культурные, образовательные и молодежные проекты. В том числе с помощью наших специалистов полуостров стремительно преображается: реконструируются и возводятся новые объекты социальной инфраструктуры, набирают обороты промышленность и сельское хозяйство, укрепляются институты государственной власти и местного самоуправления», – сообщил Мухаметшин.

«Мы знаем цену единству и сплоченности, поэтому, опираясь на волю миллионов людей, под руководством национального лидера В.В. Путина Российская Федерация уверенно движется вперед, твердо отстаивая свои интересы и защищая традиционные духовно-нравственные ценности», – добавил Мухаметшин.

Почетный Председатель Госсовета РТ пожелал всем мира, добра и новых свершений на благо страны. «Пусть в каждом доме царят согласие и благополучие. С праздником! Бәйрәм белән!» – заключил он.