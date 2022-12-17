Мухаметшин поздравил с юбилеем воспитанников международных мультилингвальных детсадов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани прошел юбилейный концерт для воспитанников международных мультилингвальных детских садов и учеников международной школы, а также их педагогов с участием Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина.

«Со знакомства с родной культурой, традициями, всем духовным богатством и многоцветьем нашей республики, где в мире и согласии процветают представители 173 национальностей, и должна начинаться патриотически воспитательная, объединительная и образовательная работа в нашей многонациональной Родине. За эти годы изменилось многое, но неизменным остается мастерство наших педагогов, забота обслуживающего персонала и тепло, с которым принимают дошкольные и школьные учреждения своих воспитанников. Родители отдают

своих детей в вопросе воспитания в руки профессиональных педагогических коллективов», — сказал парламента республики, отметив, что именно от нынешнего поколения зависит, каким будет Татарстан в будущем.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фарид Мухаметшни подчеркнул, что учителя и воспитатели сочетают традиции с современными методами педагогики и тем самым помогают развиваться каждому ребенку. По его словам, деятельность детских садов и школ направлена на оздоровление, социализацию, создание психологического базиса для полноценного формирования личности, выбора жизненной траектории и становления конкуретноспособным поколением.

При поддержке Президента РТ Рустама Минниханова к почти двум тысячам детских садов, в которых воспитываются более 215 тыс. детей, в этом году добавились еще пять учреждений на 925 мест и построено 11 школ на 7,5 тыс. мест.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Частные учреждения поддерживают и обогащают государственную политику в сфере обучения и воспитания, а развитие образования, забота о материнстве и детстве всегда были важнейшим приоритетом республики, заключил Фарид Мухаметшин. В завершение свой речи он наградил благодарственными письмами коллектив школы и детских садов.

Со знаковым событием педагогов, учащихся и родителей также поздравил мэр Казани Ильсур Метшин.

По его словам, по стране столица республики занимает третье место по самому интенсивному строительству школ и детских образовательных учреждений.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы построили более 120 детских садов и каждый год открываем по 3-4 школы. Мы делаем все, чтобы наши дети

посещали благоустроенные, комфортные учреждения и развивали свои таланты», — пояснил Ильсур Метшин.

Градоначальник наградил медалями педагогов за многолетний труд и вклад в систему дошкольного и школьного образования в РТ. Нагрудными медалями удостоены учителя театрального искусства, логопед, педагог по хореографии и другие.

Отдельные слова благодарности выразил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. По его словам, в международной школе применяются инновационные технологии преподавания предметов. Учителя занимаются сохранением культуры и традиций татарского, русского и других народов Татарстана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Для каждого ребенка созданы и разработаны индивидуальные образовательные траектории, которые в дальнейшем выведут детей на новые образовательные планки и поспособствуют для их дальнейшего развития во всех сферах жизнедеятельности», — уверен он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом с участием воспитанников международных

полилингвальных детских садов и учеников международной школы. Для гостей выступил известный татарский певец Салават Фатхутдинов.