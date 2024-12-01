Мухаметшин поздравил с 23-летием партии «Единая Россия»: Впереди – новые задачи и победы!

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Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил однопартийцев, сторонников и единомышленников с 23-й годовщиной образования партии «Единая Россия».

В своем поздравлении Мухаметшин отметил, что у истоков создания партии стояли такие известные люди в стране, как Юрий Михайлович Лужков, Сергей Кужугетович Шойгу, Минтимер Шарипович Шаймиев.

«За прошедшее время наша партия по праву стала главной политической силой страны. И это не только повод для гордости, но и осознание особой ответственности за укрепление государственности и защиту суверенных интересов, реализацию взвешенной социально-экономической политики, за сохранение традиционных духовных ценностей, межэтнического мира, воспитание патриотизма и беззаветной любви к Родине», - подчеркнул спикер.

Он добавил, что депутатский корпус единороссов играет важную роль в выработке и законодательном оформлении стратегических решений.

«Зримыми результатами, опорой на запросы людей, открытостью и готовностью меняться мы заслужили мандат доверия граждан. Регулярно подтверждаем его на выборах всех уровней. Сформированный по их итогам депутатский корпус единороссов играет важную роль в выработке и законодательном оформлении стратегических решений, а также способствует сплочению избирателей вокруг национальных лидеров и единых целей развития государства», - сказал Мухаметшин.

Председатель Госсовета РТ отметил, что татарстанское отделение «Единой России» вносит весомый вклад в продвижение идейных установок, выполнение Народной программы наказов.

«Одна из самых крупных и по численности, и по действенности – наша партийная организация ведет масштабную работу с населением, в органах власти и местного самоуправления. Через взаимодействие с молодежью, сторонниками и общественными объединениями реализуем десятки востребованных партпроектов и добрых дел. Собираем гуманитарную помощь и помогаем жителям новых территорий. Наращиваем признание и авторитет, которые во многом зависят от инициативности рядовых членов, слаженности первичного и местного звена», - сказал он.

В завершении Мухаметшин обратил внимание, что в рядах партии состоят уже более 125 тысяч татарстанцев.

«Дорогие друзья! Впереди – новые задачи и победы. Призываю смотреть в будущее с оптимизмом и от всего сердца желаю всем доброго здоровья, мира, благополучия и успехов в нашем общем деле. Бәйрәм белән! С праздником!», - поздравил Мухаметшин.