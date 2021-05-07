Мухаметшин поздравил онлайн ветеранов Великой Отечественной с наступающим Днем Победы

Секретарь татарстанского отделения «Единой России», Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин традиционно поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в республике, с предстоящим Днем Победы. Руководитель парламента пообщался с ветеранами в режиме онлайн.

«Ваш вклад в развитие нашей республики и всей страны в годы войны и послевоенные годы неоценим. Мы всегда помним о ваших подвигах», — подчеркнул Мухаметшин, поздравляя Амину Ахмадееву из Казани и Людмилу Березову из Альметьевска.

В начале войны Амина Ахмадеева попала в зенитный взвод на Курскую дугу. Получив два ранения, в 1944 году вернулась домой. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Долгое время работала швеей на Юдинской швейной фабрике, воспитала пятерых детей. Она — бабушка 16 внуков, 33 правнуков и праправнуков. Ветеран перенесла четыре инфаркта и два инсульта, но несмотря на это сохраняет бодрость духа и находит в себе силы жить дальше.

Людмилу Березову мобилизовали на Дальневосточную границу. В ноябре 1958 года семья Березовых переехала в Альметьевск. У ветерана двое детей, три внука, четыре правнука, один праправнук. Была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Японией», медалью Жукова и юбилейными медалями.

Секретарь татарстанского отделения «Единой России» пожелал ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Он подчеркнул, что татарстанцы, воевавшие на фронте и трудившиеся в тылу, сделали все возможное и невозможное, чтобы приблизить Победу.

Фото предоставлено ТРО ВПП «Единая Россия».