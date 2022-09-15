Мухаметшин поздравил «качаловцев» с открытием нового театрального сезона

Сегодня в Казанском академическом русском Большом драматическом театре им. В.И.Качалова открылся очередной, 232-й сезон. Первым спектаклем нового сезона стала комедия Николая Гоголя «Ревизор». Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин с супругой Луизой Акрамовной побывали на спектакле, пообщались с актерами и поздравили труппу театра со знаменательным событием.

Премьера «Ревизора», режиссером которого стал художественный руководитель, директор Качаловского театра Александр Славутский, с большим триумфом прошла в июне этого года. В своем новом спектакле Славутский напоминает о совести и чести, вынуждая зрителя выйти на внутренний разговор с самим собой.

В комедии задействованы народные артисты Татарстана Илья Славутский и Елена Ряшина, заслуженные артисты республики Александр Малинин, Илья Скрябин, Алексей Захаров, Надежда Ешкилева, Ирина Вандышева и другие актеры. Работа над постановкой заняла около десяти месяцев. Комедия в двух действиях длится более трех часов с антрактом.

Показ спектакля прошел с большим успехом. По окончании в благодарность за постановку на сцену вынесли корзину с цветами от имени Мухаметшина, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Новый «Ревизор» до конца театрального сезона успеет еще несколько раз прозвучать со сцены Качаловского театра. Ближайший показ состоится 29 сентября.