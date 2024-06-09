Мухаметшин поздравил елабужан с праздником Сабантуй

В Елабуге на городском ипподроме отпраздновали Сабантуй. От имени Раиса РТ, парламента и правительства гостей и участников «праздника плуга» поприветствовал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Также на празднике были депутаты Госдумы ФС РФ Татьяна Ларионова, Айдар Метшин и Рустам Калимуллин, депутат Госсовета Динар Бариев, министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, Мухаметшин и глава Елабужского района Рустем Нуриев осмотрели выставку техники, тракторов и машин, продукции местного производства. Гости обратили внимание, что кругом царит атмосфера дружбы и согласия между людьми разных национальностей. В татарской, русской, кряшенской и марийской избах главе парламента показали национальные обряды, елабужские творческие коллективы исполнили народные песни и танцы.

Официально Сабантуй открылся на главной сцене майдана. Как подчеркнул Мухаметшин, этот праздник играет объединяющую роль.

«На этом празднике мы благодарим жителей села и чествуем тружеников полей и ферм. Трудолюбивый народ Елабужского района вносит большой вклад в социально-экономическое развитие республики, в том числе аграрного сектора, работники которого, несмотря на трудности и погоду, на днях справились с весенне-полевыми работами, заложив основу под будущий урожай», — сказал он.

Также Мухаметшин добавил, что Сабантуй, по давним обычаям, является местом встречи друзей и родных, а также символом дружбы и братства. Именно поэтому на этот праздник люди приходят семьями.

«На Сабантуй приезжают в свой город, деревню все, кто уехал и проживает, работает вдалеке от родного дома. И гостеприимная Елабуга встречает и собирает их каждый раз обновленной, светлой и радушной. С праздником вас!», — поздравил елабужан Мухаметшин.

Ларионова, в свою очередь, сказала, что татарстанская делегация в Госдуме достойно представляет нашу любимую республику в федеральном парламенте.

«Самые трудолюбивые, заботливые и счастливые люди живут в Татарстане. Нынешний год в России — Год семьи, а Сабантуй — это самый семейный праздник, который принято отмечать с родными и друзьями. Так было, так есть, так будет всегда! Поздравляю вас, дорогие елабужане!» — сказала она.

Нуриев также поблагодарил руководство республики за всестороннюю поддержку, отметил, что благодаря общим усилиям жителей города и района успешно завершена весенне-полевая кампания, и сегодня елабужане достойно встречают традиционный праздник плуга.

«Сабантуй возвращает нас к истокам, напоминая о главных человеческих ценностях — любви к родному краю, семейному очагу, уважении обычаев и традиций», — сказал глава района, выразив также признательность труженикам села, специалистам и руководителям сельскохозпредприятий.

Отметим, что в этот день на главном майдане также вручили награды передовикам сельскохозпроизводства. Праздничная программа продолжилась театрализованным представлением и концертом с участием профессиональных и самодеятельных артистов, а также финалисток районного конкурса «Сабан туе сылуы – 2024». Помимо этого, прошли спортивные состязания, игры и скачки.

Фото: официальный сайт Госсовета РТ