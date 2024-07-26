Мухаметшин поучаствовал в заседании Президиума Совета законодателей России

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин принял участие в заседании Президиума Совета законодателей России, которое прошло в режиме видеосвязи. На нем участники обсудили вопросы разработки Стратегии пространственного развития страны, трансформации системы высшего образования и заслушали основные тезисы проекта федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности в РФ». Заседание провели первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин и зампредседателя Госдумы Ирина Яровая.

Открывая заседание, Яцкин отметил, что за последние годы основными факторами, определяющими пространственное развитие страны, стали внешние вызовы и антикризисные действия правительства России.

«Предстоит разработать в том числе новые основы государственной политики регионального развития», — сказал он.

По мнению сенатора, новый документ должен стать основой для прогнозов социально-экономического развития страны и ее регионов.

Яровая, в свою очередь, отметила важное значение трансформации системы высшего образования для качественной подготовки квалифицированных специалистов в целях удовлетворения потребностей российского рынка труда в рабочих кадрах.

«В целях решения задач обеспечения экономики подготовленными кадрами нами разработан закон о целевом наборе в вузы. Исполнительным органам необходимо активнее взаимодействовать в этом направлении с работодателями и информировать выпускников о целях и возможностях целевого обучения. Потенциал механизма целевого набора специалистов очень велик», — сказала она.

Еще Яровая напомнила о проведенном в Казани 17 июля совещании с участием депутатов Госсовета РТ по вопросам реализации изменений в федеральном законодательстве об образовании и призвала обратить внимание на опыт Татарстана по разработке и внедрению механизма целевого набора.

Информацию о разработке Стратегии пространственного развития РФ на период до 2030 года и ходе трансформации системы высшего образования в части новых подходов в подготовке квалифицированных кадров для экономики регионов представили министр экономического развития РФ Максим Решетников и замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

В обсуждении вопросов повестки дня заседания приняли участие представители профильных комитетов Совета Федерации, Госдумы, федеральных министерств и ведомств.

Президиум Совета законодателей РФ также заслушал информацию о подготовке проекта федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации», которую представил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.